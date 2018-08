Ajax moet geblesseerde Neres missen in thuisduel met Dinamo Kiev

De Braziliaan liep afgelopen zaterdag in het competitieduel met VVV-Venlo (0-1-zege) een verrekking aan de hamstring op en kan niet spelen tegen Dinamo Kiev.

"Ik weet niet precies hoe lang David eruit zal liggen, maar het is uitgesloten dat hij morgen mee kan doen", aldus Ajax-trainer Erik ten Hag dinsdag op een persconferentie in de ArenA. "De medische staf denkt niet dat het weken gaat duren, maar ze durven ook niet te zeggen dat hij volgende week weer beschikbaar is. We moeten het dag per dag bekijken."

Neres, een vaste basisspeler bij Ajax, moest in Venlo na 26 minuten gewisseld worden. De linksbuiten werd vervangen door aankoop Zakaria Labyad, die niet heel overtuigend inviel.

"Het zou kunnen dat Labyad tegen Dinamo Kiev in de basis staat, maar er zijn ook andere opties", wilde Ten Hag nog weinig kwijt over zijn opstelling. "Donny van de Beek zou ook een optie kunnen zijn. Dan moeten we het elftal wel wat omgooien."

"Ik heb eerder gezegd dat we meer dan elf basisspelers hebben, dus we kunnen flexibel zijn. Dinamo Kiev is een totaal andere tegenstander dan VVV, dus daar hoort ook een andere tactiek bij. En daar kun je ook andere spelers bij kiezen."

'Discipline zit in DNA van Dinamo Kiev'

Dinamo Kiev, dat vorig seizoen als tweede eindigde in Oekraïne, gaat in de huidige jaargang na vier wedstrijden aan kop. De ploeg van de Wit-Russische trainer Alyaksandr Khatskevich won al zijn vier duels in de competitie met 1-0.

Ten Hag noemt de laatste horde van zijn ploeg voor de groepsfase van de Champions League dan ook "een uiterst gedisciplineerd team."

"Dat zit in het DNA van deze club", aldus de trainer. "Ze kunnen goed op de 'nul' spelen en hebben een heel goede omschakeling, naar voren en naar achteren. Het zou fijn zijn als we snel kunnen scoren, maar als dat niet lukt, moeten we het geduld bewaren. Want het zijn sluipschutters, ze hebben vaak maar één of twee kansen nodig."

Ten Hag is onder de indruk van Dinamo Kiev. "Dit is een heel goede tegenstander. Maar ik heb er alle vertrouwen in, omdat wij al hebben laten zien dat we goed uit de voeten kunnen tegen goede tegenstanders."

Ajax won acht jaar geleden in play-offs van Dinamo

Ajax plaatste zich acht jaar geleden ten koste van Dinamo Kiev voor de groepsfase van de Champions League door een 1-1-gelijkspel in Oekraïne en een 2-1-zege in Amsterdam. Dat was de laatste keer dat een Nederlandse club zich via de voorrondes voor de Champions League wist te plaatsen.

De ploeg van Ten Hag rekende dit seizoen in de twee vorige voorrondes achtereenvolgens af met het Oostenrijkse Sturm Graz en het Belgische Standard Luik.

Ajax-Dinamo Kiev begint woensdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse arbiter Clément Turpin. De return in Kiev is volgende week dinsdag.

