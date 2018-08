Ajax kan tegen Dinamo Kiev leunen op goede thuisresultaten in Europa

In slechts vier van de laatste negentien onderlinge ontmoetingen tussen teams van beide landen trok een Nederlandse club aan het langste eind. Dinamo Kiev won bovendien zijn laatste vier wedstrijden tegen Nederlandse formaties (AZ in 2010 en Feyenoord in 2012).

De laatste keer dat Ajax een club uit Oekraïne trof, liep het eveneens slecht af. In 2015 werd de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer in de achtste finales van de Europa League uitgeschakeld door Dnipro Dnipropetrovsk.

Ajax bewaart wel goede herinneringen aan de laatste en tevens enige ontmoeting met Dinamo Kiev, in 2010. De Amsterdammers plaatsten zich acht jaar geleden door een 1-1-gelijkspel in Oekraïne en een 2-1 zege in de return voor de groepsfase van de Champions League.

Dat was ook de laatste keer dat een Nederlandse club zich via de voorronden voor de Champions League wist te plaatsen. FC Twente (2011), Feyenoord (2012 en 2014), PSV (2013) en Ajax (2015, 2016 en 2017) strandden sindsdien allemaal op hun weg naar de groepsfase.

Ajax kan leunen op sterke thuisreeks in Europa

De ploeg van Ten Hag is nu dicht bij een herhaling van het kunstje uit 2010. Ajax hoopt in de heenwedstrijd van woensdag al een eerste stap te zetten en wordt daarbij gesterkt door de Europese thuisresultaten van de laatste jaren.

De Amsterdammers verloren slechts één van de laatste zeventien Europese wedstrijden in de ArenA. Rosenborg BK verpestte vorig jaar de indrukwekkende thuisreeks van Ajax, die begon in 2015, met een 0-1-zege in de play-offs van de Europa League.

Dinamo Kiev kan bovendien geen geweldige cijfers overleggen in uitwedstrijden. De ploeg van trainer Aleksandr Khatskevich won op 2 november 2017 voor de laatste keer een Europees duel op vreemde bodem (1-0 tegen Young Boys). Na die wedstrijd volgden vier nederlagen voor de ploeg die vorig seizoen als tweede eindigde in Oekraïne.

Meeste ogen gericht op Huntelaar

Scoren lijkt in ieder geval niet het probleem voor Ajax, dat tijdens de laatste vijf Europese optredens minstens twee keer per wedstrijd het net wist te vinden. De meeste ogen zijn gericht op Klaas-Jan Huntelaar, die in de laatste drie Europese wedstrijden van Ajax minstens één keer doel trof.

De heenwedstrijd tussen Ajax en Dinamo Kiev in de play-offs van de Champions League begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Clément Turpin.

De laatste keer dat Ajax uitkwam in de groepsfase van de Champions League was in het seizoen 2014/2015. De Amsterdammers eindigden toen als derde in een groep met FC Barcelona, Paris Saint-Germain en APOEL Nicosia.

PSV, de enige andere Nederlandse club die nog actief is in Europa, begon dinsdag al goed aan de play-offs. De Eindhovenaren wonnen met 2-3 van BATE Borisov en staan met een been in de groepsfase.

Bekijk het programma in de play-offs van de Champions League