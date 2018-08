David Beckham krijgt hoge onderscheiding van UEFA

"Ik heb David Beckham dit jaar gekozen voor deze award omdat hij over de hele wereld een ambassadeur is voor het voetbal. Hij promoot de sport en al zijn waarden in elke hoek van deze planeet", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin op de site van de bond.

"Zijn liefdadigheidswerk, dat het leven van vele kinderen over de hele wereld beter heeft gemaakt, zou ook gevierd moeten worden. Beckham is een superster en echt een voetbalicoon van zijn generatie."

De UEFA reikt de President's Award uit sinds 1998. De prijs erkent uitzonderlijke prestaties en voorbeeldige persoonlijke kwaliteiten. Twee Nederlanders hebben de award ooit gekregen: Frank Rijkaard in 2005 en Johan Cruijff in 2013.

Andere bekende namen op de erelijst zijn Paolo Maldini, Alfredo Di Stéfano, Eusébio en Franz Beckenbauer. Vorig jaar ging de prijs naar AS Roma-legende Francesco Totti.

Beckham had carrière van 21 jaar

Beckham was liefst 21 jaar profvoetballer. Hij debuteerde in september 1992 bij Manchester United en sloot zijn loopbaan in de zomer van 2013 af bij Paris Saint-Germain. Tussendoor speelde hij ook voor Preston North End (huur), Real Madrid, LA Galaxy en AC Milan (huur).

De vrijetrappenspecialist kwam voor zijn Europese clubs tot 603 wedstrijden en 109 goals. Voor Engeland speelde hij 115 interlands (17 doelpunten).

Op de erelijst van Beckham staan zes Premier League-titels, twee FA Cups en de Champions League-titel van 1999 met United. Met Real (één keer), LA Galaxy (twee keer) en PSG (één keer) kroonde hij zich ook tot landskampioen.

De rechtspoot is al sinds zijn tijd bij Manchester United actief voor allerlei liefdadigheidsinstellingen. Zo zet hij zich al decennia in voor UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Beckham is de derde Engelsman die de President's Award krijgt na Bobby Robson en Bobby Charlton.