Seedorf laat Kameroense spelers uit Chinese competitie links liggen

"Goede, jonge spelers voetballen niet in China of Azië", aldus Seedorf bij de bekendmaking van zijn 23-koppige selectie voor zijn debuutwedstrijd tegen de Comoren op 7 september.

"Spelers moeten begrijpen dat ze de kans om voor het nationale team uit te komen verspelen als ze voor een lucratief contract kiezen. De beste voetballers willen spelen voor de beste clubs in Europa en meedoen aan de Champions League."

Het standpunt van Seedorf is vooral slecht nieuws voor aanvoerder Benjamin Moukandjo (29), die in China onder contract staat bij het Chinese Jiangsu Suning en dit seizoen op huurbasis speelt voor competitiegenoot Beijing Renhe.

De 55-voudig international was een van de uitblinkers bij Kameroen tijdens de Afrika Cup-zege van 2017. Hij werd verkozen tot man van de wedstrijd in de met 2-1 gewonnen finale tegen Egypte.

Ook Christian Bassogog speelde een belangrijke rol tijdens dat succesvolle toernooi, maar de spits van het Chinese Henan Jianye is eveneens niet geselecteerd door Seedorf.

Seedorf houdt deur op een kier

De voormalig trainer van AC Milan, het Chinese Shenzhen Xiangxue en Deportivo La Coruña houdt de deur wel op een kier voor Kameroeners die niet bij een Europese club onder contract staan.

"We sluiten voor niemand de deur volledig, want we willen gedisciplineerde, hardwerkende spelers. Als iemand in het Midden-Oosten voetbalt maar wel het team kan helpen, dan zullen we hem oproepen."

De 42-jarige Seedorf tekende anderhalve week geleden voor vier jaar bij Kameroen, net als zijn assistent Patrick Kluivert. Hun eerste doel is om de 'Ontembare Leeuwen' naar succes te leiden op de Afrika Cup van volgend jaar. Kameroen is als gastland automatisch geplaatst voor dat toernooi.

"We willen aan een goed elftal bouwen", aldus Seedorf. "Dit is pas het begin, maar we starten nu al met het implementeren van onze filosofie en speelstijl."

Ajacied André Onana is een van de drie keepers in de eerste selectie van de opvolger van Rigobert Song. Andere bekende namen zijn FC Porto-aanvaller Vincent Aboubakar en spits Eric-Maxim Choupo-Moting van Stoke City.