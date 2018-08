Wenger geniet na 22 jaar Arsenal van leven zonder werk

"Als je na een drukke periode in je leven even helemaal niks hebt, vrees je toch een beetje dat zwarte gat", zegt Wenger in gesprek met The Guardian. "Maar het gaat veel beter dan gedacht. Ik heb mijn leven nu goed georganiseerd."

"Ik doe veel aan sport, eet regelmatig met vrienden en lees elke dag een boek. Daarnaast vind ik het heerlijk om gewoon urenlang naar de horizon te staren."

De 68-jarige Wenger, die vorig seizoen na 22 jaar vertrok als manager van Arsenal, zou aanvankelijk voor het WK in Rusland bekendmaken hoe zijn toekomst eruitziet. Daar is hij echter op teruggekomen.

"Ik heb ervoor gekozen nog geen keuze te maken", zegt Wenger. "Ik zat nog met mijn hoofd in die voetbalwereld en heb mezelf daarom voorgehouden om voor september geen ingrijpende beslissingen te nemen."

Wenger wil niet archeologie of politiek in

In de tussentijd kreeg Wenger naar verluidt wel de mogelijkheid om in een andere sector aan de slag te gaan, zoals de archeologie of de politiek. De Fransman denkt dat een dergelijke stap in zijn carrière hem niet zou passen.

"Wat ik het leuke vind aan de rol van coach, is dat je een bepaalde visie hebt en dat op zaterdag blijkt of die visie wel leidt tot resultaten. In de politiek duurt dat proces veel langer. En wat betreft archeologie; ik weet te weinig van bodemsamenstellingen."

Wenger was van 1996 tot en met vorig seizoen coach van Arsenal en is daarmee de langstzittende trainer ooit in de Premier League, die in 1992 werd opgericht. In 22 jaar werd hij onder meer drie keer kampioen met de 'Gunners'.