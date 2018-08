Klopp: 'Van Dijk toont aan dat hij hoge transfersom waard is'

"Kwaliteit heeft een bepaalde prijs, net als bij auto's. Daarom hebben we veel geld betaald voor Van Dijk. Niemand praat meer over zijn transfersom en dat is goed, want hij is het bedrag absoluut waard", zei Klopp maandag na de met 0-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen Crystal Palace.

De Premier League-club maakte van Van Dijk begin dit jaar de duurste verdediger aller tijden door circa 84,5 miljoen euro aan Southampton te betalen. Liverpool kreeg de nodige kritiek op die hoge transfersom, maar de 27-jarige Van Dijk werkte zich wel direct in de basis en stond die plek niet meer af.

Klopp genoot maandagavond van de manier waarop de negentienvoudig Oranje-international verdedigde tegen Crystal Palace, dat er niet in slaagde de defensie van de verliezend Champions League-finalist te doorbreken.

"Het spel van Virgil was heel erg goed", oordeelde Klopp. "Hij houdt ervan om hier te spelen met deze ploeg en dat is het belangrijkste voor mij. We weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren met zijn marktwaarde, maar daar zijn we ook helemaal niet mee bezig."

Klopp wil nog niet praten over titelstrijd

Door de zakelijke overwinning bij Crystal Palace kan Liverpool terugkijken op een prima start van het seizoen. De ploeg van Klopp begon het seizoen met een 4-0-zege op West Ham United en staat nu met zes punten gedeeld eerste.

Britse media bestempelen Liverpool dit seizoen als de belangrijkste uitdager van regerend kampioen Manchester City, maar Klopp vindt het veel te vroeg om daar nu over te praten.

"Ik ben helemaal niet bezig met de titelstrijd en geef er ook helemaal niks om op dit moment", aldus de Duitse coach. "De competitie is veel te sterk om conclusies te trekken na twee wedstrijden. Jullie (media, red.) mogen erover speculeren, maar doe het maar zonder ons."

Liverpool hoopt zaterdag ook de derde competitiewedstrijd van het seizoen winnend af te sluiten. De huidige nummer twee in de Premier League speelt dan thuis tegen Brighton & Hove Albion.

Ook Manchester City, Chelsea, Watford, Tottenham Hotspur en Bournemouth wonnen hun eerste twee duels en hebben zes punten.

