Almere City wint dankzij goede start van Jong AZ in Eerste Divisie

Met drie doelpunten in 28 minuten tijd, van Niek Vossebelt, Tim Receveur en Stijn Meijer, legde Almere City FC op het kunstgrasveld in Wijdewormer de basis voor de winst: 2-3.

Jong AZ kreeg kort na rust de kans om terug te komen in de wedstrijd, maar Jelle Duin schoot een strafschop hoog over het doel nadat de Almeerse verdediger Moustapha Seck met rood van het veld was gestuurd.

De Alkmaarse beloften kwamen halverwege de tweede helft alsnog terug via Tijjani Reijnders en in de blessuretijd maakte Ferdy Druijf zelfs de aansluitingstreffer. De gelijkmaker bleef echter uit in de resterende minuten.

Almere City haalde vorig seizoen onder trainer Jack de Gier de finale van de play-offs, waarin De Graafschap te sterk was. De Gier stapte daarna over naar NEC.

Go Ahead Eagles is na de eerste speelronde van de competitie, die sinds dit seizoen Keuken Kampioen Divisie heet, de trotse koploper. De Deventenaren wonnen vrijdag met 5-0 van Jong FC Utrecht.