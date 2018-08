Hateboer maakt eerste goal in Serie A, Liverpool wint bij Crystal Palace

Atalanta is op doelsaldo de eerste koploper in de Serie A, al kwamen Sampdoria en AC Milan nog niet in actie. Hun duels tegen respectievelijk Fiorentina en Genoa werden als gevolg van de brugramp in Genua uitgesteld.

Hateboer maakte de 2-0 voor zijn ploeg. De oud-verdediger van FC Groningen schoot kort na rust na een voorzet van Alejandro Gómez hard raak bij de tweede paal.

Gómez had al vroeg in de wedstrijd de score geopend. Na de 2-0 van Hateboer liep de thuisclub uit naar een overtuigende zege, via doelpunten van Mario Pasalic en opnieuw spits Gómez.

Vorig seizoen eindigde de ploeg van Hateboer en Marten de Roon op de zevende plek, goed voor een ticket voor de Europa League. In de voorronde van dat Europese bekertoernooi was Hateboer deze maand ook al trefzeker, tegen Hapoel Haifa.

Bondscoach Koeman ziet internationals aan het werk

Liverpool won ook de tweede wedstrijd van het seizoen in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp won op Selhurst Park met 0-2 van Crystal Palace.

James Milner opende kort voor rust de score uit een strafschop, nadat Mohamed Salah onderuit was getikt door Mamadou Sakho. In de blessuretijd besliste Sadio Mané de wedstrijd bij een snelle uitbraak van de 'Reds'. Aaron Wan-Bissaka van Crystal Palace kreeg een kwartier voor tijd rood.

Bondscoach Ronald Koeman zag vanaf de tribune in Londen drie van zijn internationals aan het werk: Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum bij Liverpool en Patrick van Aanholt bij Crystal Palace. Ze speelden allemaal de hele wedstrijd. Zondag was Koeman al aandachtig toeschouwer bij Brighton & Hove Albion tegen Manchester United.

Liverpool was de Premier League vorige week begonnen met winst op West Ham United (4-0), terwijl Crystal Palace toen won bij Fulham (0-2).

Atlético begint na winst Super Cup met gelijkspel aan competitie

Atlético Madrid begon vijf dagen na het winnen van de Europese Super Cup ten koste van Real Madrid met een gelijkspel aan de Spaanse competitie. De uitwedstrijd tegen Valencia in Mestalla eindigde maandag in 1-1.

Angel Correa bracht Atlético na 25 minuten op voorsprong. De Argentijn rondde een fraaie steekbal van Antoine Griezmann beheerst af.

De thuisclub wist daar lange tijd weinig tegenover te zetten, tot Rodrigo in de 56e minuut de stand gelijk trok. De Spaanse aanvaller nam de bal fraai aan na mistasten van de Madrileense aanvoerder Diego Godin en passeerde doelman Jan Oblak: 1-1.

In het laatste half uur waren de beste kansen voor Valencia. Een kopbal belandde op de paal en twee keer speelde de thuisclub een kansrijke situatie slecht uit.

Dortmund ontsnapt aan blamage in beker

Borussia Dortmund ontsnapte op het nippertje aan een blamage in het Duitse bekertoernooi. De viervoudig winnaar van de DFB-Pokal liet zich in de eerste ronde bijna verrassen door Greuther Fürth, dat uitkomt in de tweede klasse.

Diep in de blessuretijd trok de Belgische aanwinst Axel Witsel de stand gelijk, nadat Fürth een kwartier voor tijd op voorsprong was gekomen door Sebastian Ernst. In de extra tijd van de verlenging besliste aanvoerder Marco Reus het duel in het voordeel van Dortmund: 1-2.

Bij Dortmund was het de eerste officiële wedstrijd onder de nieuwe trainer Lucien Favre. Komend weekend begint pas het nieuwe seizoen in de Bundesliga.