Ronaldo, Salah of Modric Europees voetballer van het jaar

Ronaldo en Modric hebben hun nominatie vooral te danken aan het winnen van de Champions League met Real Madrid. Ronaldo (33), die Real deze zomer verliet voor Juventus, kroonde zich met vijftien treffers bovendien tot topscorer in het miljoenenbal.

De 32-jarige Modric beleefde niet alleen een goed Champions League-seizoen, maar was ook met Kroatië succesvol op het WK in Rusland. De middenvelder haalde met zijn land de finale, waarin Frankrijk met 4-2 te sterk was.

Salah hielp Liverpool aan een finaleplek in de Champions League, maar was ook in de competitie van onschatbare waarde. De 26-jarige Egyptenaar kroonde zich met 32 doelpunten tot topscorer in de Premier League.

Messi ontbreekt bij laatste drie

Opvallende afwezige op de shortlist van de UEFA is Lionel Messi, die in de verkiezing als vijfde eindigde. De Argentijn werd al twee keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar en zat vijf van de zeven keer bij de laatste drie genomineerden.

Ook onder anderen Antoine Griezmann (vierde met 72 punten), Kylian Mbappé (zesde met 43 punten) en Kevin De Bruyne (zevende met 28 punten) haalden de laatste drie niet.

Net als in de laatste jaren zit er geen Nederlander bij de laatste drie genomineerden. Arjen Robben was in 2014 de laatste Nederlander die tot het einde kans maakte op de prestigieuze award, maar toen trok Ronaldo aan het langste eind.

De winnaar wordt op 30 augustus bekendgemaakt tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League. Ronaldo sleepte de prijs vorig jaar voor de derde keer in zijn loopbaan in de wacht.

Europees voetballer van het jaar 2011 - Lionel Messi (FC Barcelona)

2012 - Andrés Iniesta (FC Barcelona)

2013 - Franck Ribéry (Bayern München)

2014 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015 - Lionel Messi (FC Barcelona)

2016 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Lieke Martens dit keer niet in de prijzen

Bij de vrouwen zit Martens niet bij de drie genomineerden. De 25-jarige aanvaller greep afgelopen seizoen naast de landstitel met FC Barcelona, maar pakte wel de beker met de Catalaanse club.

Vorig jaar werd Martens wel uitgeroepen tot Europees speelster van het jaar, mede door het veroveren van de Europese titel met de Oranjevrouwen.

De prijs gaat dit jaar naar de Deense Pernille Harder (VfL Wolfsburg), de Noorse Ada Hegerberg (Olympique Lyon) of Amandine Henry (Olympique Lyon) uit Frankrijk.