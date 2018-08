PSV zonder aanwinsten Thomas en Sainsbury in CL-duel met BATE Borisov

Aanvallende middenvelder Thomas, die ruim een week geleden van PEC Zwolle werd overgenomen, zat afgelopen zaterdag ook nog niet in de selectie van PSV voor het competitieduel met Fortuna Sittard (1-2-winst).

De 26-jarige Sainsbury behoorde wel tot het keurkorps van trainer Mark van Bommel, maar de Australische verdediger zat negentig minuten op de bank in Sittard. Sainsbury werd begin augustus transfervrij overgenomen van de Chinese club Jiangsu Suning.

Derrick Luckassen staat voor een vertrek uit Eindhoven en ontbreekt eveneens in de 21-koppige selectie. Talenten Jordan Teze en Michal Sadilek gaan wel mee naar Wit-Rusland. De twee spelers kunnen tegen BATE Borisov hun debuut maken in de hoofdmacht.

Eerste Europese duel voor PSV

Voor PSV is het treffen met de kampioen van Wit-Rusland de eerste Europese wedstrijd van het seizoen. De Eindhovenaren veroverden vorig seizoen de landstitel en beginnen daardoor in de play-offs.

De wedstrijd tussen PSV en BATE Borisov in de Borisov Arena begint dinsdag om 21.00 uur. PSV kwam in het seizoen 2016/2017 voor het laatst uit in de groepsfase van de Champions League.

Ook Ajax komt deze week in actie in de play-offs van het miljoenenbal. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die al instroomde in de tweede voorronde, speelt een tweeluik tegen Dinamo Kiev en begint woensdag met een thuiswedstrijd.

Selectie PSV: Zoet, Room, Van Osch, Isimat, Viergever, Schwaab, Angelino, Pereiro, Mauro Junior, Lozano, Hendrix, De Jong, Malen, Rigo, Obispo, Bergwijn, Rosario, Dumfries, Ramselaar, Sadilek en Teze.

