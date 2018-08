Maduro gaat bondscoach Van de Looi assisteren bij Jong Oranje

De 33-jarige Maduro heeft een contract tot en met het EK 2019 getekend bij de KNVB. De achttienvoudig international van Oranje werkte in 2015 bij Groningen al samen met Van de Looi, die toen zijn trainer was.

"Als voetballer had ik al veel voetbaldiscussies met Erwin en ik denk dat we elkaar kunnen aanvullen", zegt Maduro, die twee jaar onder contract stond bij Groningen. "Het is wel duidelijk dat hij een goede voetbalvisie heeft en een goede coach is."

Maduro zette onlangs een punt achter zijn spelersloopbaan en is sinds kort actief als analist van FOX Sports. De oud-Ajacied zat zonder club sinds hij deze zomer vertrok bij het Cypriotische Omonia Nicosia.

'We kunnen van iedereen winnen'

Maduro begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde later, naast Groningen en Nicosia, voor Valencia, Sevilla en PAOK Saloniki. Hij maakte bovendien deel uit van het Jong Oranje dat in 2007 onder bondscoach Foppe de Haan het EK won.

Ook het huidige Jong Oranje is tot veel in staat, denkt Maduro. "Het besef moet aanwezig zijn dat we van iedereen kunnen winnen. We hebben een talentvolle spelersgroep, maar met alleen talent kom je er niet. Er wordt veel meer gevraagd dan dat en ik hoop daarbij te helpen."

Jong Oranje staat in groep 4 van de EK-kwalificatie momenteel op de tweede plek met elf punten, vijf minder dan de talenten van Engeland, die aan de leiding gaan.

De ploeg van Van de Looi speelt op 6 september tegen Engeland en treft vijf dagen later Jong Schotland op de Vijverberg in Doetinchem.