Boze Van Hanegem laakt gelatenheid Feyenoord na slechte seizoensstart

De Rotterdammers speelden donderdag met 1-1 gelijk tegen Trencín in de derde voorronde van de Europa League en dat was door de pijnlijke 4-0-nederlaag uit de heenwedstrijd bij lange na niet genoeg om de play-offs te bereiken.

Trainer Giovanni van Bronckhorst en enkele spelers, onder wie aanvoerder Robin van Persie, reageerden gelaten op de pijnlijke uitschakeling, tot grote ergernis van de 74-jarige Van Hanegem.

"Trots, aanknopingspunten, pech. Die woorden vielen. Maar ze kwamen vijf doelpunten tekort om de nummer vijf van Slowakije uit te schakelen. Vijf!", schrijft Van Hanegem maandag in zijn column in het AD.

"In tweemaal negentig minuten wonnen ze niet eenmaal van een ploeg met een paar spelers die in Nederland, waar de lat de laatste jaren toch niet erg hoog lag, volkomen mislukt zijn. Wat moeten talenten denken als ze eruit vliegen tegen Trencín en ze horen de trainer praten over trots? Dat komt over alsof het niet gek is. Dat is het wel. Heel gek zelfs."

Tussen de twee Europese wedstrijden door verloor Feyenoord tegen De Graafschap ook nog eens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Aanvoerder Van Persie probeerde met verzachtende woorden in de media de rust te bewaren, maar dat schoot bij Van Hanegem in het verkeerde keelgat.

"Dirk Kuijt was iemand die altijd positief was en met teksten kwam die er bij de supporters in gingen als zoete koek, maar Van Persie gaat deze maand gewoon nog een stapje verder. Ik word er echt verdrietig van. Zo'n grote speler en zoveel onzin."

'Van Bronckhorst maakt geen enkele speler beter'

Van Hanegem ergert zich overigens niet alleen aan de gelatenheid bij Feyenoord. De oud-speler van de Rotterdammers vindt dat er geen idee achter de keuzes van trainer Van Bronckhorst zit en hij kraakt het aankoopbeleid van technisch directeur Martin van Geel af.

"Het probleem is dat Feyenoord spelers koopt die in de Eredivisie opvallen bij subtoppers, maar vervolgens in De Kuip nooit meer beter worden", stelt Van Hanegem, die wel begrijpt dat de ontevreden Sofyan Amrabat wil vertrekken.

"Van Bronckhorst heeft Amrabat niet beter gemaakt en Sam Larsson en Marko Vejinovic ook niet. Er zit geen plan achter de manier van voetballen, niet achter het inpassen van dure aankopen en ook niet achter de doorstroming van de jeugd. Bij Feyenoord leggen ze de lat zo laag, dat je er inmiddels sloffend overheen kan stappen."

Feyenoord herstelde zich zondag overigens wel van de dramatische seizoensstart door Excelsior in De Kuip met 3-0 te verslaan. De bekerhouder neemt daardoor de zevende plek in op de ranglijst.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie