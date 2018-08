Coach Van den Brom blij dat andere spelers opstaan bij koploper AZ

"We hebben nu twee duels gespeeld en twee gewonnen, met negen doelpunten voor en één tegen. Vorige week had iedereen het alleen nog maar over het gemis van de vele goals van Alireza en Wout, maar daar hoor ik nu niemand meer over", zei Van den Brom zondag na het gewonnen uitduel met FC Emmen (1-4) tegen FOX Sports.

Jahanbakhsh en Weghorst waren vorig seizoen samen goed voor 39 competitietreffers, maar de aanvallers zochten deze zomer hun heil ergens anders. Jahanbakhsh werd aan Brighton & Hove Albion verkocht en Weghorst draagt nu het shirt van VfL Wolfsburg.

Zonder de twee aanvallers maakte AZ enkele weken geleden in de tweede voorronde van de Europa League tegen FC Kairat Almaty een slechte indruk. De nummer drie van het afgelopen seizoen verloor het tweeluik van de Kazachse formatie en plaatste zich daardoor niet voor het hoofdtoernooi.

Van den Brom blij met verschillende doelpuntenmakers

Van den Brom is blij dat zijn ploeg eerherstel heeft getoond. "We zijn geweldig gestart na de grote deceptie in Europa, dus complimenten voor de jongens dat ze het op deze manier hebben opgepakt", aldus Van den Brom, die niet vindt dat AZ Jahanbakhsh en Weghorst mist.

"Tegen Emmen waren er weer verschillende doelpuntenmakers, met Oussama Idrissi die als buitenspeler twee doelpunten meepikte en Myron Boadu met een echte spitsengoal. Zo gaat het maar door en staan er weer nieuwe spelers op. Dat is het mooie van AZ."

AZ begon de competitie vorige week met een overtuigende 5-0-zege op NAC Breda en gaat op basis van doelsaldo aan kop in de Eredivisie. Alleen PSV wist net als de Alkmaarders de eerste twee duels van het seizoen te winnen.

De ploeg van Van den Brom vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

