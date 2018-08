Guardiola snapt kritiek Mourinho op 'respectloze' documentaire niet

"Je kunt geen klasse kopen", zei Mourinho ook over de documentaire 'All or Nothing', waarin City tijdens het afgelopen kampioensjaar werd gevolgd. De club gaf zo'n 11 miljoen euro uit aan de film.

"We beleefden een geweldig seizoen met de camera's op ons gericht", zei Guardiola tegen de BBC. "Dat deden we voor onszelf."

"Ik ben het niet met José eens dat we in de film respectloos zijn naar onze concurrenten. Dat is slechts zijn mening", zei de Spaanse trainer zondag, nadat City met 6-1 te sterk was voor Huddersfield Town. United leed later op de dag een pijnlijke nederkaag (3-2) op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

"De club wil graag groeien en prijzen winnen. We willen met deze film de fans een kijkje in de kleedkamer geven", legde Guardiola uit. "Sommige mensen zullen dat leuk vinden, anderen misschien niet. Dat is prima."

Mourinho gaf toe dat hij de film die vorige week verscheen nog niet gezien had.

In hun periode in Spanje bij Real Madrid (Mourinho) en FC Barcelona (Guardiola) kregen de toptrainers het ook regelmatig met elkaar aan de stok. De eerste derby van Manchester in dit seizoen wordt op 11 november gespeeld in het Etihad Stadium.

