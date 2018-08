Chievo-doelman loopt whiplash en gebroken neus op bij botsing met Ronaldo

"Dank voor alle steunbetuigingen", twitterde Sorrentino bij een foto waarop zijn gehavende gezicht te zien is.

"We hebben een goede groep die gister op een haar na een goed resultaat haalde. CR7 raakte me in de roos", grapte de 39-jarige keeper.

Sorrentino raakte in de slotfase bewusteloos nadat hij met zijn hoofd tegen de knie van de debuterende Ronaldo botste. Terwijl de keeper op de grond lag, kon Paulo Dybala scoren, maar de treffer werd afgekeurd wegens een overtreding van Ronaldo op Sorrentino.

Chievo verliest na uitvallen Sorrentino

Nadat de ervaren keeper op een brancard werd weggedragen incasseerde zijn vervanger Andrea Seculin alsnog de winnende treffer van Federico Bernadeschi (2-3). Daardoor leed titelverdediger Juventus geen puntenverlies in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Serie A-seizoen.

Sorrentino werd zaterdag in het ziekenhuis van Verona behandeld en is inmiddels weer thuis. Het is nog onduidelijk hoe lang hij uit de roulatie is.

Zaterdag speelt Ronaldo met Juventus zijn eerste thuiswedstrijd, als Lazio naar Turijn komt. Zonder de geblesseerde Sorrentino gaat Chievo een dag later op bezoek bij Fiorentina.

