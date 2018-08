Opgeluchte Van Bronckhorst blij met eerste zege na twee zware weken

"De laatste twee weken hebben veel kracht gekost, zowel fysiek als mentaal. Ik ben blij met deze zege, daardoor kunnen we nu rustig gaan toewerken naar de volgende wedstrijd, tegen Heerenveen'', zei hij bij FOX Sports.

De mislukte competitiestart bij De Graafschap (2-0) en de uitschakeling in de voorronde van de Europa League door AS Trencín zorgden al vroeg in het seizoen voor een sluimerende crisis in De Kuip.

"Het belangrijkste was daarom dat we nu punten zouden behalen", aldus Van Bronckhorst, die donderdag na de return op eigen veld tegen Trencín (1-1) opvallend positief was over het spel van zijn ploeg.

"Je kan goed voetballen, maar geen resultaat halen. Dan heb ik toch liever de punten", erkende hij na de winst op Excelsior.

'Daar heb je die positivo weer'

Aanvoerder Robin van Persie zette Feyenoord op het goede spoor door na ruim een kwartier spelen de score te openen.

"Alles lukte bij die actie. De pass van Sam Larsson was ook prachtig'', was de routinier vol lof over de assist van zijn ploeggenoot.

Van Persie beweerde dat de tegenvallende resultaten van de voorbije weken niet tot onrust hebben geleid binnen de selectie.

"Ik hoor de mensen thuis al denken: daar heb je die positivo weer. Maar ik zie ons elke dag stappen maken. We zijn bezig met een proces, dat kan niet in een week gefikst zijn. Dat duurt soms eventjes. We gaan door met dat proces, ongeacht winst of verlies."

Feyenoord neemt het in de komende weken in competitieverband op tegen sc Heerenveen (uit), NAC Breda (thuis), AZ (uit), FC Utrecht (thuis) en Vitesse (uit).

