Scorende Vormer lijdt met Club Brugge eerste puntenverlies

Vormer schoot Club Brugge na een uur spelen op een 0-1-voorsprong door de bal van dichtbij in een leeg doel te schieten.

De regerend kampioen van België leek stand te houden, maar vlak voor tijd kwam Antwerp alsnog langszij via Faris Haroun.

Met Vormer hadden ook verdediger Stefano Denswil en aanvaller Arnaut Groeneveld een basisplaats bij de ploeg van trainer Ivan Leko.

Club Brugge heeft door het gelijkspel twee punten achterstand op koploper RSC Anderlecht, dat als enige club zijn eerste vier wedstrijden in een zege wist om te zetten.

Vormer maakte in mei op dertigjarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Slowakije (1-1) en kwam vervolgens ook in actie in het vriendschappelijke duel met Italië (0-0).

