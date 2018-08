Feyenoord herstelt zich met eenvoudige thuiszege op Excelsior

Robin van Persie, Jeremiah St. Juste en Jan-Arie van der Heijden namen in respectievelijk de 17e, 78e en 89e minuut de doelpunten voor hun rekening.

Feyenoord steeg door de eerste zege van het seizoen naar de zevende plaats op de ranglijst met drie punten achterstand op de koplopers AZ en PSV.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst neemt het in de komende weken op tegen sc Heerenveen (uit), NAC Breda (thuis), AZ (uit), FC Utrecht (thuis) en Vitesse (uit).

Excelsior wacht nog altijd op de eerste overwinning van deze jaargang, nadat de Kralingers vorige week op eigen veld genoegen moesten nemen met een 1-1-gelijkspel tegen het gepromoveerde Fortuna Sittard.

Feyenoord begint nog stroef

Feyenoord begon nog stroef aan de wedstrijd tegen Excelsior. De thuisclub speelde in een laag tempo en was daarnaast ook nog eens zeer slordig in de opbouw.

Dat had in de zevende minuut zomaar een achterstand kunnen opleveren, ware het niet dat doelman Justin Bijlow een goede redding in huis had op een inzet van dichtbij van Ali Messaoud.

Feyenoord richtte zich daarna eindelijk wat op en kreeg zelf ook al vrij snel een grote kans, maar een schot van Sam Larsson ternauwernood geblokt door een van de verdedigers van Excelsior.

De voorsprong voor Feyenoord kon niet uitblijven en een paar minuten later kwam die er dan ook via Van Persie, die een steekbal van Larsson bekwaam afrondde.

Feyenoord neemt wat gas terug

Feyenoord nam tot frustratie van de supporters vervolgens wat gas terug, maar omdat Excelsior ook niet bij machte was om de aanval te zoeken, bleef dat zonder schade.

Feyenoord was in de tweede helft wel gelijk vanaf het eerste fluitsignaal bij de les en dat resulteerde in de openingsfase dan ook in een handjevol mogelijkheden.

Jan-Arie van der Heijden en Bart Nieuwkoop hadden uit een standaardsituatie met het hoofd voor de 2-0 moeten zorgen, maar beiden misten het doel.

Invaller St. Juste maakte in de slotfase met een hard schot in de korte hoek alsnog aan alle spanning een einde, waarna Van der Heijden met een fraai hakje de eindstand bepaalde.

De 3-0 van Van der Heijden

