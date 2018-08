Real begint competitie met simpele zege, Pröpper wint met Brighton van United

Namens Real Madrid scoorde rechtsback Dani Carvajal voor rust met een kopbal. In de tweede helft bepaalde Gareth Bale na goed voorbereidend werk van Marco Asensio de eindstand op 2-0.

Die score was een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen op het veld, want Getafe kwam nauwelijks in het spel voor en schoot niet eenmaal tussen de palen. De ploeg uit de buitenwijk van Madrid kreeg liefst zeven gele kaarten.

Sevilla is de eerste koploper in de Primera Division. De Zuid-Spaanse ploeg won met 1-4 op bezoek bij Rayo Vallecano.

Zaterdag begon titelverdediger FC Barcelona al voortvarend aan de competitie. Mede dankzij twee treffers van Lionel Messi werd Deportivo Alavés met 3-0 verslagen.

Maandag staat de topper tussen Valencia en Atlético Madrid op het programma. Atlético was woensdag nog met 4-2 na verlenging te sterk voor stadgenoot Real in de strijd om de Europese Super Cup in Tallinn.

Koeman ziet Pröpper van United winnen

United stond in Brighton binnen een half uur al met 2-0 achter. Eerst scoorde Glenn Murray van dichtbij, door doelman David De Gea met een subtiele voetbeweging te verrassen. Kort daarna verdubbelde verdediger Shane Duffy de marge door raak te schieten na een hoekschop.

United kwam nog wel terug in de wedstrijd dankzij Romelu Lukaku, die binnen het vijfmetergebied raak kopte. Maar nog voor rust herstelde Pascal Gross de marge van twee door een strafschop te benutten.

In de tweede helft maakte United geen moment aanspraak op een goed resultaat. Pas diep in blessuretijd maakte Paul Pogba uit een penalty de aansluitingstreffer.

Oranje-bondscoach Ronald Koeman zag vanaf de tribune Davy Pröpper de volledige wedstrijd spelen voor Brighton. Jürgen Locadia viel in blessuretijd in bij de thuisploeg.

United begon het seizoen vorige week nog met een 2-1-zege op Leicester City. Voor Brighton zijn het de eerste punten van het seizoen.

City haalt uit tegen Huddersfield

Manchester City verkeert vroeg in het seizoen wel in goede vorm. Na de 0-2-zege van vorige week op bezoek bij Arsenal was de regerend kampioen zondag veel te sterk voor Huddersfield Town (6-1). Net als Chelsea, Tottenham Hotspur, Bournemouth en Watford heeft City na twee duels in de Premier League de volle buit.

Agüero was de grote man met treffers in de 25e, 35e en 75e minuut. De dertigjarige Argentijn heeft nu 146 keer gescoord in de Premier League.

Daarmee is hij de gedeelde nummer tien op de topscorerslijst aller tijden in de Engelse competitie. Agüero is sinds zondag Robin van Persie (144) voorbij. De lijst wordt aangevoerd door Alan Shearer, die 260 keer scoorde.

Ook Gabriel Jesus (31e minuut) en David Silva (48e) waren trefzeker. Namens Huddersfield maakte Terence Kongolo kort voor tijd een eigen doelpunt.

Rajiv van la Parra bleef negentig minuten op de bank bij Huddersfield en zag Jon Stankovic iets terugdoen met een treffer kort voor rust.

Watford

Janmaat wint opnieuw met Watford

Ook Watford won zondag zijn tweede duel van de competitie. De Londenaren zegevierden met 1-3 op bezoek bij Burnley. Daryl Janmaat speelde de hele wedstrijd voor de 'Hornets'.

André Gray, Troy Deeney en Will Hughes maakten de treffers voor Watford, James Tarkowski maakte tussendoor nog de 1-1 voor Burnley.

