Manchester City wint dankzij hattrick Agüero ruim van Huddersfield

Vorige week won de ploeg van manager Josep Guardiola al zijn eerste wedstrijd, met 0-2 op bezoek bij Arsenal. Net als Chelsea, Tottenham Hotspur, Bournemouth en Watford heeft City na twee duels in de Premier League de volle buit.

Agüero was de grote man met treffers in de 25e, 35e en 75e minuut. De dertigjarige Argentijn heeft nu 146 keer gescoord in de Premier League. Daarmee is hij de gedeelde nummer tien op de topscorerslijst aller tijden in de Engelse competitie. Agüero is sinds zondag Robin van Persie (144) voorbij. De lijst wordt aangevoerd door Alan Shearer, die 260 keer scoorde.

Ook Gabriel Jesus (31e minuut) en David Silva (48e) waren trefzeker. Namens Huddersfield maakte Terence Kongolo kort voor tijd een eigen doelpunt.

Rajiv van la Parra bleef negentig minuten op de bank bij Huddersfield en zag Jon Stankovic iets terugdoen met een treffer kort voor rust.

Watford

Janmaat wint opnieuw met Watford

Ook Watford won zondag zijn tweede duel van de competitie. De Londenaren zegevierden met 1-3 op bezoek bij Burnley. Daryl Janmaat speelde de hele wedstrijd voor de 'Hornets'.

André Gray, Troy Deeney en Will Hughes maakten de treffers voor Watford, James Tarkowski maakte tussendoor nog de 1-1 voor Burnley.

Later op zondag gaat Manchester United op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

