Amrabat wil weg bij Feyenoord, club zoekt oplossing voor Boëtius

"Sofyan heeft deze week aangegeven dat hij weg wil. Dat hebben we aangehoord en daarom kiezen we vandaag voor andere spelers", stelde Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst voor de wedstrijd tegen Excelsior in gesprek met FOX Sports.

"Of er voor Sofyan nog een toekomst is bij Feyenoord ligt aan hemzelf. Ik weet wat hij wil en daarom houd ik geen rekening met hem in mijn plannen."

De 21-jarige Amrabat kwam vorig jaar zomer voor zo'n 4 miljoen euro over van FC Utrecht. De middenvelder tekende in De Kuip een contract tot medio 2021.

De jongere broer van voormalig PSV'er Nordin Amrabat kwam vorig seizoen tot 21 competitiewedstrijden, maar heeft nog geen vaste basisplaats weten te veroveren bij Feyenoord.

Deze jaargang was de viervoudig Marokkaans international invaller in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-0, winst na strafschoppen) en deed hij negentig minuten mee in de heenwedstrijd tegen AS Trencín in de derde voorronde van de Europa League (4-0-nederlaag).

Ook Boëtius komt niet voor in plannen Van Bronckhorst

Boëtius, die geschorst is voor de derby tegen Excelsior, lijkt ook geen toekomst meer te hebben in De Kuip. De 24-jarige buitenspeler werd deze week uit de selectie gezet en kreeg een boete voor zijn domme rode kaart van afgelopen weekend tegen De Graafschap (2-0-nederlaag).

Het is al de tweede keer dit prille seizoen dat Boëtius een straf krijgt van Feyenoord. Eind juli werd hij een paar dagen uit de selectie gezet omdat hij na een oefenduel met Fenerbahçe weigerde om een extra training af te werken.

"Jean-Paul heeft zich geen dienst bewezen door vorige week van het veld gestuurd te worden", aldus Van Bronckhorst. "Dan is er ook nog het incident in Istanbul, dus bij hem is het meer een optelsom. Niet alleen van dit seizoen, maar ook van vorig seizoen."

"Ik denk dat Jean-Paul aan het kijken is naar een oplossing. Daar moet Martin (technisch directeur Martin van Geel, red.) ook aan werken en dat doet hij. Op dit moment komt Jean-Paul in ieder geval niet voor in mijn plannen."

Boëtius is bezig aan zijn tweede periode bij Feyenoord. De aanvaller debuteerde in oktober 2012 voor het eerste elftal en vertrok in de zomer van 2015 naar FC Basel. Zijn periode in Zwitserland werd geen succes en na een uitleenbeurt aan het Belgische KRC Genk keerde hij vorig jaar terug in Rotterdam.

Feyenoord-Excelsior is zondagmiddag om 14.30 uur begonnen.

