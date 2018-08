Feyenoord begint met Van Beek aan thuiswedstrijd tegen Excelsior

Botteghin kreeg vorige week tijdens de eerste speelronde twee keer geel en dus rood in het uitduel met De Graafschap (2-0-nederlaag) en is dus automatisch voor één wedstrijd geschorst.

Datzelfde geldt voor Jean-Paul Boëtius, die naar aanleiding van zijn rode kaart tegen De Graafschap tijdelijk uit de selectie werd gezet en tevens een boete ontving.

Justin Bijlow keert terug onder de lat. Hij moest zijn plek donderdag in het Europa League-treffen in eigen huis met AS Trencín (1-1-gelijkspel) afstaan aan Kenneth Vermeer, maar de ervaren keeper is in de Eredivisie weer twee doelman.

Tyrell Malacia krijgt als linksback opnieuw de voorkeur boven Calvin Verdonk en Robin van Persie is fit genoeg om te starten in de punt van de aanval, hoewel hij tegen Trencín nog zeventig minuten in actie kwam.

Al in derde voorronde uitgeschakeld

Feyenoord werd door de remise tegen Trencín al in de derde voorronde van de Europa League uitgeschakeld, omdat de heenwedstrijd in Slowakije met liefst 4-0 werd verloren.

Bij Excelsior verschijnt de nieuwe IJslandse spits Elias Már Ómarsson direct aan de aftrap. Hij vervangt de geschorste Luigi Bruins.

De ploeg van de nieuwe trainer Adrie Poldervaart begon het seizoen met een enigszins teleurstellend 1-1-gelijkspel voor eigen publiek tegen Fortuna Sittard.

Feyenoord-Excelsior begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Vilhena, Toornstra; Berghuis, Van Persie, Larsson.

Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Koolwijk, Messaoud, Schouten; Anderson, Ómarsson, Hadouir.

