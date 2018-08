Juventus-trainer Allegri blij met 'heel goed' debuut Ronaldo

"Ronaldo heeft het heel goed gedaan", zei Allegri zaterdag tegen Sky Sport Italia na de benauwde zege van Juventus bij Chievo Verona (2-3) tijdens de eerste speelronde van de Serie A. "Ronaldo hield het fysiek ook heel goed vol, terwijl hij pas zeven dagen met ons meetraint."

De 33-jarige aanvaller, die deze zomer voor 100 miljoen euro overkwam van Real Madrid, begon zoals aangekondigd in de basis bij Juventus en speelde de hele wedstrijd in een uitverkocht Stadio Marc'Antonio Bentegodi in Verona.

Ronaldo schoot zeven keer op doel bij zijn officiële debuut, maar scoorde niet. Juventus won ondanks een 2-1-achterstand vlak na rust wel door een eigen doelpunt van Mattia Bani en een goal van Federico Bernardeschi in de derde minuut van de blessuretijd.

"Het is jammer dat Ronaldo geen goal heeft gemaakt", aldus Allegri. "Maar ik ben vooral onder de indruk van hoe hij zich inpaste in het team. Hij is heel gelukkig in de kleedkamer en kreeg ook zijn kansen tegen Chievo."

Ronaldo en Mandzukic

'Ronaldo niet altijd beloond voor loopacties'

De trainer van de kampioen van Italië zag wel dat Ronaldo nog niet altijd even goed begrepen werd door zijn nieuwe teamgenoten.

"Ronaldo had een paar goede loopacties die niet altijd beloond werden door de middenvelders. Die loopacties moeten beter gelezen worden."

De Portugees begon de wedstrijd in Verona in de punt van de aanval. Na een uur speelde hij meer vanaf de zijkant toen spits Mario Mandzukic in het veld kwam voor vleugelspeler Douglas Costa. De laatste twee goals van Juventus vielen na die wissel.

"De manier van aanvallen is anders als Ronaldo in de spits staat in vergelijking met Mandzukic", stelde Allegri. "Vandaag gingen we beter spelen toen Mandzukic erin kwam, maar het belangrijkste is dat we leren om de hele wedstrijd geconcentreerd te blijven."

Ronaldo kan aanstaande zaterdag zijn thuisdebuut maken voor Juventus. 'De Oude Dame' speelt in de tweede speelronde in Turijn tegen Lazio.

