Hazard zal deze maand niet meer vertrekken bij Chelsea

"Iedereen weet wat ik na het WK heb aangegeven", zei Hazard zaterdag na het met 3-2 gewonnen competitieduel in eigen huis met Arsenal tegenover RMC Sport.

De 27-jarige Belg liet vorige maand na het voor België met een derde plaats zo succesvol verlopen WK in Rusland weten dat het "na zes prachtige jaren bij Chelsea misschien tijd is om iets anders te ontdekken".

"Ik kan beslissen of ik wil blijven of vertrek, maar Chelsea zal de uiteindelijke beslissing nemen - als ze me willen laten gaan."

Dat laatste is Chelsea niet van plan, aangezien de transfermarkt in Engeland al sinds vorige week vrijdag is gesloten en de Londenaren om die geen reden geen vervanger meer zouden kunnen halen voor hun sterspeler.

Begrip voor standpunt

Hazard toonde begrip voor het standpunt van zijn club en heeft zich er dan ook al bij neergelegd dat hij de komende tijd blijft op Stamford Bridge.

"Er zijn veel dingen gezegd, maar dat was voornamelijk onzin. De waarheid is dat ik op dit moment gelukkig ben. Ik sta hier nog twee jaar onder contract en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Deze maand zal ik niet meer vertrekken."

"De transfermarkt is al gesloten in Engeland, dus het zou een beetje vreemd zijn als Chelsea me nog laat gaan zonder een vervanger te halen."

Toen Hazard vorige maand de wens uitsprak te willen vertrekken, noemde hij geen bestemming, maar het is algemeen bekend dat Real Madrid zijn favoriete club is.

"Media hebben me aan alle clubs gelinkt. Volgende week is het Bayern München. Nee, ik maak maar een grapje. Jullie kennen mijn voorkeur", zei hij destijds.

