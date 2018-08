KNVB benadrukt dat wedstrijden bij technische problemen VAR doorgaan

Bij het duel op zaterdag tussen Fortuna Sittard en PSV (1-2) was er geen audioverbinding tussen arbiter en het KNVB Replay Center in Zeist. Dat leidde echter niet tot problemen, omdat de vierde official in Sittard contact kon houden met de videoscheidsrechter in Zeist.

De KNVB benadrukt dan ook dat alle situaties in die wedstrijd door de VAR zijn beoordeeld, ook al ging dat via de telefoon. "Op deze manier is er geen effect op de beslissingen die genomen worden'', legde de voetbalbond zondag uit.

"Alle situaties worden nog steeds gecontroleerd door de VAR. Het enige verschil is dat hij niet rechtstreeks in contact staat met de scheidsrechter, maar dat dit via de vierde official gaat."

Wedstrijd gaat ook door zonder camerabeelden

Zelfs als er door technische problemen geen beelden te zien zijn in Zeist, worden de wedstrijd gewoon verder gespeeld. "In dat geval zal de KNVB dat aan teams en publiek melden", aldus de bond.

"Zodra de verbinding is hersteld, zal de wedstrijd met VAR worden voortgezet. Ook dat zal met alle betrokkenen worden gecommuniceerd."

De KNVB stelt er verder vanuit te gaan dat de verbindingen altijd zullen werken. "Het aanleggen van die verbindingen is een belangrijk onderdeel geweest van de realisatie van het KNVB Replay Center."

