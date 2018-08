Sarri ziet Chelsea ondanks zege op Arsenal niet als titelkandidaat

Chelsea gaf in de stadsderby een 2-0-voorsprong uit handen. Arsenal scoorde via Henrikh Mkhitaryan en Alex Iwobi vlak voor rust twee keer. Marcos Alonso besliste de topper in de slotfase in het voordeel van de 'Blues'.

Sarri maakt zich zorgen over de manier waarop Chelsea de wedstrijd uit handen gaf. "We hebben 75 minuten goed gespeeld, de overige 15 minuten waren verschrikkelijk slecht", aldus de oud-trainer van Napoli.

De Italiaan merkte op dat zijn spelers moeite hadden om de druk er vol op te houden bij Arsenal. "Defensief moet het beter en dat geldt niet alleen voor de verdedigers, maar voor het hele team."

Op dit moment is Chelsea dan ook geen titelkandidaat, meende Sarri. "Nu in ieder geval niet. We speelden vooral de eerste en de laatste 25 minuten goed, maar we hebben nog veel werk te verzetten."

'Hazard nog niet klaar voor hele wedstrijd'

Het inbrengen van Eden Hazard bleek een beslissende zet. De Belg, die na het WK wat langer vrijaf kreeg, mocht in het laatste half uur meespelen. Hij zorgde voor de beslissende assist op Alonso.

"Eden is een fantastische speler, maar hij kan op dit moment nog geen negentig minuten spelen", merkte Sarri op. "Het leek mij beter om hem het laatste half uur te laten spelen, als de tegenstander wat vermoeider raakt."

De bedoeling is natuurlijk wel dat de aanvaller snel weer vanaf het begin meespeelt bij Chelsea, zei Sarri. "Ik hoop dat hij over één of twee weken weer een volledige wedstrijd kan spelen."

Chelsea, dat volgende week op bezoek gaat bij Newcastle United, staat na twee duels aan kop. Het houdt Tottenham Hotspur op doelsaldo onder zich. Manchester City komt zondag nog in actie tegen Huddersfield Town, terwijl Liverpool maandag tegen Crystal Palace speelt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League