PSV-trainer Van Bommel prijst zich gelukkig met timing gelijkmaker Fortuna

De Eindhovenaren mochten invaller Dante Rigo dankbaar zijn voor de zege. De jonge middenvelder (19) voorkwam met zijn schot in de negentigste minuut dat PSV voor het eerst dit seizoen puntenverlies opliep.

Van Bommel klaagde dat PSV na de 0-1 van Hirving Lozano te traag ging spelen. "We wilden alles heel graag uitvoeren, maar het tempo ging omlaag. We susten onszelf in slaap en kwamen steeds te laat."

De gelijkmaker van Andrija Novakovich vlak na rust kwam volgens de debuterend trainer als geroepen. "We moeten blij zijn dat Fortuna vroeg in de tweede helft gelijkmaakt. Dat gaf ons tijd om ons te herstellen."

Van Bommel merkte aan zijn spelers dat zij wakker geschud waren door het doelpunt van de Amerikaan. "Dat was net het signaal dat we nodig hadden. We waren er weer bij. Dan gaat alles beter en sneller."

Uiteindelijk overheerste de opluchting bij de oud-speler van PSV en Fortuna Sittard. "Het is altijd prettig als je wint. Het maakt uiteindelijk niet uit hoe. Winnen is altijd fijn."

Thomas nog onzeker voor Champions League-duel

PSV moet dinsdag weer vol aan de bak. De landskampioen speelt dan het eerste duel in de laatste voorronde van de Champions League tegen BATE Borisov.

Van Bommel weet nog niet of nieuweling Ryan Thomas dan zijn debuut kan maken. De Nieuw-Zeelander kampt met een lichte blessure. Op Lozano, die tegen Fortuna vroegtijdig naar de kant ging, rekent Van Bommel hoe dan ook.

"Ik wisselde hem omdat we dinsdag weer spelen tegen een zware tegenstander en hij een flinke tik had gekregen. Het werd wat stijf."

PSV speelt dinsdag om 21.00 uur eerst de uitwedstrijd in Wit-Rusland. De return in Eindhoven is op woensdag 29 augustus, eveneens om 21.00 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie