Familie meldt kleine vooruitgang op neurologisch vlak bij Nouri

"Als ik het ga vergelijken met voorheen, dan gaat het op dit moment veel beter. Zijn neurologische status is beter dan maanden geleden", zegt Abderrahim Nouri in een gesprek dat de NOS zondag uitzendt.

"Lichamelijk is het wel moeilijk. Er is achteruitgang", vervolgt hij. "Dat is puur omdat hij niet beweegt. Hij is bedlegerig en hij kan niet op eigen kracht zijn lichaam bewegen. Alleen zijn hoofd."

Nouri kreeg in juli 2017 bij de vriendschappelijke wedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk te maken met hartritmestoornissen en moest op het veld worden gereanimeerd. De inmiddels 21-jarige middenvelder heeft ernstige en blijvende hersenschade en zal volgens zijn artsen nooit meer normaal kunnen functioneren.

'Hij komt weleens uit bed'

"Hij komt weleens uit bed om in zijn rolstoel te zitten", vertelt Abderrahim Nouri. "Voorheen was dat moeilijk. In het begin ging dat goed en daarna weer erg moeilijk met veel ups en downs."

"Zijn immuunsysteem is verzwakt. Het schommelt heel veel. Ik wil niet in details treden, maar hij heeft het heel zwaar gehad. Dat is normaal bij iemand die hersenschade heeft gehad. Dat waren hele zware tijden."

Eerder werd al bekend dat er communicatie mogelijk is tussen Nouri en zijn familie. "In het begin was dat nog niet zo. Toen lag hij echt in coma en had hij zijn ogen dicht, maar hij werd steeds meer wakker."

Abderrahim Nouri merkte dat het bewustzijn van zijn jongere broer eind vorig jaar iets verbeterde. "Sindsdien is er ook een vorm van communicatie. Als je hem dingen vraagt, bijvoorbeeld 'doe je mond open' of 'bevestig dit met je wenkbrauw', dan doet hij dat."

Ajax erkende aansprakelijkheid in situatie Nouri

Eind juni erkende Ajax dat de club aansprakelijk is voor de situatie van Nouri. "We zijn onlangs tot nieuwe inzichten gekomen en daaruit blijkt dat de behandeling niet adequaat is geweest", zei algemeen directeur Edwin van der Sar destijds.

"Onze diepste excuses aan de familie dat het zo lang heeft geduurd tot duidelijk is wat er precies is gebeurd. Het voelt voor mij als een enorme schok", aldus een geëmotioneerde Van der Sar.