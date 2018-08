Invaller Rigo voorkomt duur puntenverlies PSV bij Fortuna Sittard

In de eerste helft was er nog weinig aan de hand voor PSV, dat na een half uur op voorsprong kwam via Hirving Lozano. Andrija Novakovich schoot een kwartier na rust de gelijkmaker binnen, maar PSV trok dankzij de negentienjarige Rigo alsnog aan het langste eind.

Door de benauwde zege in Sittard leeft PSV met vertrouwen toe naar de heenwedstrijd van dinsdag tegen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League. De Eindhovenaren spelen eerst in Wit-Rusland en een week later staat de return in het Philips Stadion op het programma.

PSV heeft in de Eredivisie na twee wedstrijden nog geen punt gemorst. De ploeg van trainer Mark van Bommel begon het seizoen vorige week met een overtuigende 4-0-overwinning op FC Utrecht.

Fortuna Sittard, dat dit seizoen voor het eerst sinds zestien jaar in de Eredivisie uitkomt, speelde zijn eerste competitieduel gelijk tegen Excelsior (1-1).

Voor PSV-trainer Van Bommel betekende de uitwedstrijd tegen Fortuna een terugkeer op het oude nest. De oud-middenvelder stond van 1992 tot 1999 als speler onder contract bij de Limburgers.

Zoet redt PSV in eerste minuten

De wedstrijd was nog geen drie minuten oud of Fortuna kreeg al een dot van een kans op de openingstreffer. Gavin Vlijter brak door de Eindhovense defensie en stond oog in oog met Jeroen Zoet, maar de aanvaller wist de bal niet langs de doelman te spelen.

PSV had het ogenschijnlijk moeilijk met het felle spel van Fortuna, dat voor het eerst sinds 2002 weer een Eredivisie-wedstrijd voor eigen publiek speelde. Pas na een half uur kregen de bezoekers een goede kans, maar een kopbal van Denzel Dumfries werd gekeerd.

Drie minuten later was het alsnog raak voor PSV, met dank aan een rush van Angeliño aan de linkerkant. De van Manchester City overgenomen linksback gaf vanaf de achterlijn voor op Lozano, die de bal achter zijn standbeen en via een hand van doelman Alexei Koselev in het doel werkte.

PSV verzuimt marge te vergroten

PSV kreeg direct na rust een goede mogelijkheid om de marge te vergroten. Steven Bergwijn schoot echter op de vuisten van Koselev, die aan het einde van de eerste helft ook al goed ingreep na een poging van Gastón Pereiro.

Waar PSV verzuimde de score te vergroten, tekende Fortuna een kwartier na rust de gelijkmaker aan na slecht uitverdedigen. Novakovich kreeg de bal in zijn voeten, passeerde Nick Viergever en schoot de bal buiten het bereik van Zoet binnen.

Door de gelijkmaker moest PSV weer jagen op een doelpunt, maar veel grote kansen leverde dat aanvankelijk niet op. Luuk de Jong kreeg twintig minuten voor tijd wel een goede mogelijkheid, maar de spits schoot voor een leeg doel naast. Even later kreeg ook Bergwijn een afstandsschot niet tussen de palen.

PSV leek met een punt uit Sittard te vertrekken, maar Rigo bracht daar in de laatste minuut van de blessuretijd alsnog verandering in. De Belgische middenvelder kreeg de bal door matig uitverdedigen voor zijn voeten en zorgde er met een hard schot voor dat PSV puntenverlies bespaard bleef.

