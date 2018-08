Ten Hag vreest voor inzetbaarheid Neres tegen Dinamo Kiev

De 21-jarige aanvaller viel zaterdag in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-1-winst) al na 26 minuten uit. Neres bleef vlak daarvoor met zijn voet in het kunstgras haken en raakte daarbij geblesseerd aan zijn hamstring.

"Het is nog moeilijk te zeggen hoe ernstig de blessure is, maar het ziet er in ieder geval niet goed uit. Het is afwachten wat de exacte diagnose is", zei Ten Hag in Venlo tegen FOX Sports.

Ajax speelt woensdag eerst thuis tegen Dinamo Kiev en een week later staat de return op het programma in Oekraïne.

Zakaria Labyad kwam voor Neres in het veld tegen VVV, maar de van FC Utrecht overgekomen aanvaller maakte geen geweldige indruk tijdens zijn invalbeurt. Ten Hag was het daar niet helemaal mee eens.

"Hij had direct een goede loopactie en creëerde daardoor een goede kans, het was alleen jammer dat het geen doelpunt werd. Die jongen is hier net binnen en moet nog integreren, al kan hij wel wat overtuigender spelen."

Ten Hag beseft dat Ajax geluk heeft met VAR

Na afloop van de wedstrijd ging het overigens vooral over de videoscheidsrechter, die een cruciale rol speelde in Venlo. Scheidsrechter Kevin Blom keurde op advies van de VAR een doelpunt van VVV af en gaf Ajax in de slotfase een strafschop die werd benut door Dusan Tadic.

Ten Hag erkende dat het Ajax niet tegenzat in Venlo, maar de coach wilde vooral over de gemiste kansen van zijn ploeg praten. "We hebben wel wat geluk gehad, maar deze discussie hadden we helemaal niet gehad als we een van onze vele kansen benut hadden."

"We hadden meedogenlozer moeten zijn en dat hebben we nagelaten. We zijn wel beloond voor het feit dat we geloof bleven houden. Ik vind het dan ook een verdiende zege, al snap ik dat VVV met een heel zuur gevoel staat."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie