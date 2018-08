Ajax boekt dankzij videoarbitrage zwaarbevochten zege bij VVV-Venlo

Dusan Tadic maakte twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De Serviër benutte een penalty nadat scheidsrechter Kevin Blom de bal op advies van de videoarbitrage op de stip legde.

Ook aan het einde van de eerste helft werd Ajax geholpen door de VAR. Toen besloot Blom een doelpunt van Martin Samuelsen voor VVV na het raadplegen van de videoscheidsrechter af te keuren.

David Neres viel halverwege de eerste helft geblesseerd uit. De Braziliaan liep bij de eerste kans van de wedstrijd hamstringklachten op.

Ajax speelde vorige week in zijn openingswedstrijd van dit seizoen met 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo. Ondanks de moeizame seizoenstart gaan de Amsterdammers met vier punten uit twee duels voorlopig aan kop in de Eredivisie. VVV, dat vorige week met 0-1 won bij Willem II, staat met drie punten zevende.

Ajax viert de eerste competitiezege van het seizoen

Unnerstall houdt VVV op de been

Ajax begon goed aan de wedstrijd en kreeg binnen zeven minuten de eerste scoringskans. Na een mooie steekpass van Lasse Schöne verscheen Neres oog in oog met doelman Lars Unnerstall, maar de Braziliaan schoot naast.

De bezoekers bleven daarna op de openingstreffer jagen en dat leverde kansen op voor Matthijs de Ligt en Nicolás Tagliafico. De Ligt kopte over uit een hoekschop en de Argentijn stuitte op Unnerstall na een pass door het midden van Tadic.

Na een klein halfuur kon Neres niet verder bij Ajax. De aanvaller raakte geblesseerd toen hij bij de eerste kans met zijn voet in het kunstgras bleef haken.

Met Zakaria Labyad als invaller veranderde er niets aan het spelbeeld. Ajax bleef de aanval zoeken, maar Unnerstall hield VVV op de been. Zo keerde de Duitser schoten van dichtbij van Noussair Mazraoui en Labyad.

Scheidsrechter Kevin Blom bekijkt de videobeelden

VAR keurt doelpunt Samuelsen af

Aan de andere kant was het vijf minuten voor rust wel raak. Na een hoekschop belandde de bal voor de voeten van Samuelsen die genadeloos uithaalde. Het doelpunt werd echter op advies van de VAR afgekeurd omdat de Noor aan het shirt van Tagliafico had getrokken.

In de tweede helft duurde het lang voordat de toeschouwers in De Koel weer wat spektakel te zien kregen. Na een uur spelen schoot Hakim Ziyech van net buiten de zestien op doel en even later haalde Mazraoui uit, maar in beide gevallen redde Unnerstall.

In het vervolg creëerden beide ploegen nauwelijks kansen waardoor de wedstrijd op een gelijkspel leek af te stevenen, maar twee minuten voor tijd werd er toch nog gescoord in Venlo. Daarbij mocht Ajax de videoscheidsrechter wederom dankbaar zijn.

Na een duw van Roel Janssen richting Klaas-Jan Huntelaar deed Blom opnieuw een beroep op de VAR, die hem adviseerde om de bal op de stip te leggen. Het buitenkansje werd benut door Tadic.

In de extra tijd was VVV nog dicht bij de gelijkmaker bij een kopbal van Johnatan Opoku. De poging van de middenvelder ging echter over, waardoor Ajax ontsnapte aan de slechtste seizoenstart sinds 1958.

