Brama na droomstart FC Twente blij met afwezigheid VAR in Eerste Divisie

Tom Boere schoot nog voor rust vanaf 11 meter de 2-1 binnen tegen mededegradant Sparta en dat bleek ook direct de eindstand bij de seizoensouverture in Enschede.

Twente had daarbij over geluk niet te klagen, beaamt Brama. "Ik stond ver weg, dus ik kon het niet goed zien. Maar er leek niet zo heel veel aan de hand, moet ik zeggen", zegt de 31-jarige middenvelder voor de camera van FOX Sports. "Nou, dan ben ik blij dat er geen VAR is bij ons."

"Ik denk dat een gelijkspel wel terecht was geweest, maar deze keer waren wij de gelukkigen. Misschien hoort het wel een beetje bij de situatie die Twente heeft gehad. Alles zat tegen vorig jaar en ook de jaren ervoor was het geen hosanna. Nu heeft het een keer meegezeten."

Brama tempert daarom de euforie. De fans in de zo goed als uitverkochte Grolsch Veste zouden zelfs al "Kampioenen, kampioenen" gezongen hebben, maar daar heeft de ervaren controleur geen boodschap aan. "Wat wij binnen de kleedkamer afspreken, staat daar los van. Kijk, het is maar één wedstrijd en het zijn maar drie punten, we moeten het ook niet overdrijven", meent hij.

"We hebben best een aardige ploeg hoor, daar gaat het niet om, maar ik denk dat het onterecht is om nu meteen te zeggen dat wij kampioenskandidaat nummer één zijn. Nogmaals: ik denk niet dat wij 100 procent terecht kunnen zeggen dat wij terecht gewonnen hebben."

Opluchting en bevrijding in Enschede

Toch mag er best even een feestje gevierd worden, vindt Brama, die maar al te goed beseft wat de supporters van de landskampioen van 2010 doorstaan hebben. "Het is natuurlijk een bevrijding voor veel mensen binnen Twente. Zij hebben veel meegemaakt de laatste jaren, vooral negativiteit."

"En dan zie je dat het voor de mensen hier op de tribune een hele opluchting is dat we winnen, dat ze een leuke pot hebben gezien. Op en af en met redelijk voetbal, maar ook wel minder voetbal, maar wel met een team dat voor elkaar strijdt. En zolang je dat hier doet in een thuiswedstrijd, staat het publiek er altijd achter."

Volgens de ervaren Brama is die strijd bovendien de basis voor resultaat. "Zeker in de Eerste Divisie. En dat hebben we vandaag volgens mij wel laten zien. Dat is voor mij het positiefste aan de avond", oordeelt de drievoudig international van Oranje.

Rentree bij Twente 'even wennen'

Voor Brama was het zijn eerste wedstrijd voor Twente sinds 2014. Hij speelde sindsdien voor PEC Zwolle, FC Utrecht en het Australische Central Coast Mariners, maar besloot na de degradatie van 'zijn' Twente terug te keren op het oude nest in Enschede.

Dat was best even wennen, erkent de Tukker. "Ook omdat de voorbereiding heel onrustig verliep. Ik had gehoopt dat we wat sneller konden schakelen, maar daar is al het nodige over gezegd. Door de omstandigheden is de realiteit niet anders dan hoe we er nu voor staan. Daar moeten wij als selectie mee dealen en dat hebben we vandaag gedaan", besluit Brama tevreden.

Door de gewonnen topper tegen Sparta is Twente na één speelronde medekoploper in de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van Marino Pusic hervat de competitie aanstaande vrijdag met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport.

