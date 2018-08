Buijs treurt na 'ontzettend pijnlijke start' met FC Groningen

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd na een half uur spelen gemaakt door Daniel Crowley. De middenvelder van Willem II schoot de bal buiten bereik van doelman Sergio Padt via de onderkant van de lat binnen.

"Dit is een ontzettend pijnlijke start'', erkende de trainer van FC Groningen vrijdag. Een week eerder verloor de debutant op het hoogste niveau al met zijn ploeg met 5-1 bij Vitesse.

"Aan goede wil geen gebrek, maar voetballend was het wel heel matig. We hebben aan de bal weinig tot niets laten zien. Dit was een enorm teleurstellende avond."

Buijs moet ervoor zorgen dat Groningen de fans met aantrekkelijk voetbal weer voor zich wint, maar de toeschouwers trakteerden de spelers op een fluitconcert.

Truc met Padt mist uitwerking

Hij gebruikte vrijdag alle trucs die mogelijk waren om zijn elftal aan te sporen. Zo lag Padt enige tijd geblesseerd op de grond, waardoor Buijs zijn spelers extra instructies kon geven.

"We wilden één op één gaan spelen, dan is het belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen. Met buitenlandse jongens die de taal niet machtig zijn, is het moeilijk om ze aan de andere kant van het veld te bereiken."

"Het kwam goed uit dat Sergio wat last had van zijn been", zei Buijs met een glimlach. "Maar het heeft niet veel geholpen, want we verliezen met 1-0."

FC Groningen krijgt volgende week zaterdag een kans op de eerste zege van het seizoen. De formatie gaat dan op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap.

