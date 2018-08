Groningen verliest tegen Willem II ook tweede duel in Eredivisie

De thuisploeg was met een 5-1-nederlaag bij Vitesse dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen. Ook Willem II begon met een verliespartij, door thuis onderuit te gaan tegen VVV-Venlo (0-1).

Groningen kreeg tegen Willem II voldoende kansen op een treffer, maar was onzorgvuldig in de afronding. De Tilburgers sprongen vlak voor rust beter om met de mogelijkheden. Daniel Crowley schoot van grote afstand de bal in de bovenhoek.

Door de tweede nederlaag op rij blijft Groningen onderin hangen. Willem II, dat sinds dit seizoen wordt gecoacht door Adrie Koster, klimt naar de subtop.

Nieuwelingen Willem II nog op de bank

Buijs gaf de elf die vorige week nog zo hard onderuit gingen wederom het vertrouwen, terwijl bij de Tilburgers de nieuwelingen Aras Özbiliz en Donis Avdijaj nog op de bank begonnen. Zij kwamen na rust alsnog het veld in.

De thuisploeg startte prima in het eigen Hitachi Stadion. Zo mocht Ritsu Doan, tegen Vitesse goed voor de enige treffer, al na drie minuten uithalen. De Japanner stuitte echter op doelman Timon Wellenreuter. Ook een kopbal van Jesper Drost trof geen doel.

Willem II liet lang weinig van zich horen. Daar kwam na ruim een half uur spelen verandering in, toen Crowley vanaf het middenveld in alle vrijheid richting het doel mocht opstomen. De Engelsman schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied vervolgens via de onderkant van de lat binnen.

Ajdin Hrustic kreeg vlak voor rust een uitgelezen kans om de 1-1 te maken. De Australische middenvelder mocht van dichtbij schieten, maar zag zijn poging net naast gaan.

Özbiliz laat zich direct gelden

Buijs greep in de rust in en haalde Drost en Mimoun Mahi naar de kant. Uriel Antuna en de kersverse prof Ahmad Mendes Moreira kwamen erin. Die laatste mocht na een vrije pass van Doan uithalen, maar stuitte op een verdediger.

Willem II liet zich echter niet onbetuigd en toonde aan met Özbiliz een uitstekende speler binnen te hebben gehaald. De oud-Ajacied had halverwege de tweede helft zelfs de 0-2 op zijn schoen, maar trof na een fraaie dribbel het zijnet.

Met de jonge Tim Freriks bracht Buijs in het slotkwartier nog een extra spits voor middenvelder Tom van de Looi. Het daaropvolgende slotoffensief bracht echter niet de gewenste gelijkmaker, al had Tom van Weert die in de slotfase op zijn schoen. Hij schoot echter via Wellenreuter naast.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie