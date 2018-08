Mourinho: 'Ben in twee jaar tijd nog nooit zo blij geweest met Pogba als nu'

Pogba liet vorige week na de zege in het openingsduel van de Premier League tegen Leicester City (2-1) doorschemeren dat de band tussen de twee niet best is, maar dat hij er niet verder op in wilde gaan omdat hij bang was beboet te worden.

De Fransman zei onder meer dat hij vooral speelt voor de fans en niet per se voor zijn trainer. "Maar dat is precies wat ik wil", counterde Mourinho vrijdag op een persconferentie. "Hij speelt voor de fans, voor het team en dat is wat ik verlang."

Pogba draagt zondag in het uitduel met Brighton & Hove Albion zelfs de aanvoerdersband, bij afwezigheid van eerste keus Antonio Valencia.

"We werken nu ruim twee jaar samen en ik ben nog nooit zo blij met hem geweest als nu. Dat is de waarheid", zei de Portugees. "Ik kan niet meer van hem vragen dan ik nu doe. Wat hij heeft gezegd, interesseert me niet."

'Doe niet of Pogba geen nette jongen is'

Volgens de oud-coach van onder meer Chelsea en Real Madrid hebben Pogba en hij nog nooit problemen gehad. "We hebben nooit een verhitte discussie gehad. Er is altijd wederzijds respect. Jullie moeten hem niet in de positie brengen waarin het lijkt alsof hij geen nette jongen is. Want dat is hij wel", zei Mourinho tegen de aanwezige journalisten.

De coach haalde verder zijn schouders op over de vraag wat Pogba bedoeld zou kunnen hebben. "Dat moeten jullie hem vragen. In de tijd dat ik hier zit, heb ik pas één speler een boete gegeven en dat was Anthony Martial. Je moet flink je best doen om een boete te krijgen van mij."

Het duel tussen Brighton en Manchester United begint zondag om 17.00 uur. United staat na de eerste speelronde op doelsaldo zevende, Brighton is na de 2-0-nederlaag bij Watford onderin te vinden.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League