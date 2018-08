'Trotse' Van Bronckhorst hoopt in Rotterdamse derby op Tapia en St. Juste

St. Juste en Tapia stonden vrijdag weer op het trainingsveld in Rotterdam-Zuid. De verdediger en de middenvelder zijn op de weg terug van blessures.

Het herstel van spits Jörgensen verloopt minder voorspoedig dan gehoopt. Het is nog onduidelijk wanneer de Deen, die kampt met een voetblessure, de groepstraining kan hervatten. Ook Ridgeciano Haps en Yassin Ayoub zijn nog niet fit, terwijl Jean-Paul Boëtius en Eric Botteghin geschorst zijn.

Trainer Van Bronckhorst kan zondag in de stadsderby tegen Excelsior behalve Botteghin over dezelfde spelers beschikken die donderdag met 1-1 gelijkspeelden tegen AS Trencín. Door dat resultaat zijn de Rotterdammers al in de derde voorronde van de Europa League uitgeschakeld.

"Een paar jongens hebben wat kleine klachten aan de wedstrijd overgehouden, maar iedereen die donderdag speelde is zondag ook beschikbaar", zei de geplaagde coach vrijdag op zijn persconferentie in De Kuip.

Europese uitschakeling dreunt nog na bij Feyenoord

Daar werd nog lange tijd stilgestaan bij de voortijdige uitschakeling van de Rotterdammers, die over twee duels (4-0 en 1-1) kansloos waren tegen Trencín. Van Bronckhorst stelde donderdagavond desondanks "trots" te zijn op zijn spelers en herhaalde die woorden vrijdagmiddag.

"Ik vond het mooi om te zien hoe wij gereageerd hebben na afgelopen week en ben trots op de manier waarop wij de club vertegenwoordigd hebben", zei de 43-jarige coach. "Als we op deze manier doorgaan, dan komen de resultaten vanzelf weer."

Op het resultaat kon Van Bronckhorst uiteraard niet trots zijn. "Er zijn echt wel harde woorden gevallen, maar jullie krijgen niet alles mee", zei hij tegen de journalisten in de perszaal. "Dat is maar beter ook. We kunnen niet alles delen."

Seizoen kan nog positief eindigen volgens Van Bronckhorst

Van Bronckhorst is teleurgesteld over de uitschakeling, maar benadrukte ook dat er dit seizoen nog genoeg is om voor te spelen. "Je wilt altijd Europees spelen, om jezelf te verbeteren en de club meer aanzien te geven. Nu spelen we dit seizoen veel minder wedstrijden, maar het seizoen kan nog positief eindigen."

Daar kan Feyenoord zondag vanaf 14.30 uur een eerste aanzet toe geven in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Na de 2-0-nederlaag van vorige week tegen De Graafschap is ook in de Eredivisie de druk op de ploeg van Van Bronckhorst groot.

Excelsior mist de geschorste Luigi Bruins, terwijl Desevio Payne en aanwinst Siebe Horemans nog niet fit zijn. De IJslandse spits Elías Már Ómarsson is wel weer hersteld en kan spelen. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor doelman Sonny Stevens, die vorig weekend tegen Fortuna Sittard (1-1) geblesseerd uitviel.

