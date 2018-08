Vrouwen Ajax loten gunstig voor eerste ronde Champions League

Ajax hoorde bij de zestien ongeplaatste teams bij de loting in het Zwitserse Nyon en had dus ook topclubs als titelhouder Olympique Lyon, het FC Barcelona van Lieke Martens en Stefanie van der Gragt of tweevoudig winnaar VfL Wolfsburg kunnen treffen.

Sparta Praag was op basis van de UEFA-coëfficiënt de laagst ingeschaalde club van de zestien ploegen met een geplaatste status.

Ajax kwalificeerde zich maandag voor het hoofdtoernooi van de Champions League door eerste te worden in een van de tien voorrondepoules. De Amsterdammers wonnen in Noord-Ierland van het Noord-Ierse Linfield (2-0) en het Ierse Wexford Youths (4-1) en speelden gelijk tegen het IJslandse Thór/KA (0-0).

Ajax strandde vorig seizoen bij het debuut in de Champions League in de eerste ronde tegen het Italiaanse ACF Brescia.

Martens met Barcelona naar Kazachstan

Martens en Van der Gragt, die deze zomer overkwam van Ajax, nemen het in de eerste ronde op tegen BIIK-Kazygurt uit Kazachstan.

Bayern München - de club van Lineth Beerensteyn, Jill Roord en Jacinta Weimar - lootte ZFK Spartak uit Servië. Shanice van de Sanden en Olympique Lyon treffen Avaldsnes, de Noorse club van Maruschka Waldus.

De heenwedstrijden in de eerste ronde worden gespeeld op 12 en 13 september. De returns zijn op 26 en 27 september. De Champions League voor vrouwen kent geen groepsfase; er zijn in totaal vijf knock-outrondes. De eindstrijd is op 18 mei 2019 in het stadion van Ferencváros in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Volledige loting eerste ronde Champions League:

Honka (Fin) - FC Zürich (Zwi)

Fiorentina (Ita) - Fortuna Hjörring (Den)

Ajax - Sparta Praag (Tsj)

Avaldsnes (Noo) - Olympique Lyon (Fra)

Ryazan-VDV (Rus) - FC Rosengard (Zwe)

Juventus (Ita) - Bröndby (Den)

SFK 2000 Sarajevo (Bos) - Chelsea (Eng)

Atlético Madrid (Spa) - Manchester City (Eng)

Thór/KA (IJs) - VfL Wolfsburg (Dui)

Gintra Universitetas (Lit) - Slavia Praag (Tsj)

BIIK-Kazygurt (Kaz) - FC Barcelona (Spa)

Somatio Barcelona FA (Cyp) - Glasgow City (Sch)

ZFK Spartak (Ser) - Bayern München (Dui)

St. Pölten (Oos) - Paris Saint-Germain (Fra)

WFC Kharkiv (Oek) - Linköping (Zwe)

LSK Kvinner (Noo) - Zvezda-2005 (Rus)