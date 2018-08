PSV-coach Van Bommel voorspelt dat Fortuna verrassing van seizoen wordt

"Fortuna Sittard wordt onderschat, ze hebben een goed voetballend elftal", zegt Van Bommel vrijdag op zijn perspraatje voor de tweede wedstrijd van het seizoen.

De ploeg uit Limburg luisterde vorig week zijn terugkeer op het hoogste niveau op met een verdienstelijk gelijkspel op bezoek bij Excelsior (1-1). PSV begon met een 4-0-zege op FC Utrecht overtuigend aan de nieuwe jaargang.

Na een afwezigheid van zestien jaar speelt Fortuna zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie. "Ik verwacht niet dat zij zich aan gaan passen aan ons", aldus Van Bommel, die tussen 1993 en 1999 153 competitieduels voor de Limburgers speelde.

"Ik verwacht een heel mooie wedstrijd, die we allebei graag willen winnen", zegt de nieuwbakken hoofdcoach. "Het is voor mij hetzelfde als iedere andere wedstrijd, al zit er nu iets meer gevoel bij."

Van Bommel heeft hoge verwachtingen van zijn oude club. "Ik denk dat Fortuna de verrassing gaat worden dit seizoen, maar morgen neem ik de punten graag mee."

Hofland WhatsAppt nog met PSV'ers

Zaterdag treft Van Bommel met Kevin Hofland een goede bekende. De huidige assistent van Fortuna werkte tot eind vorig seizoen als jeugdtrainer bij PSV en speelde in het verleden bij Fortuna, PSV en Oranje samen met Van Bommel.

Enkele maanden na zijn vertrek uit Eindhoven zit Hofland nog altijd in een WhatsApp-groep met (jeugd)trainers van PSV, waar ook Van Bommel (die vorig jaar nog de A1 onder zijn hoede had) deel van uitmaakt. "Via WhatsApp houden we elkaar lekker scherp", zegt Hofland op de site van PSV.

"Als de één iets over de andere ploeg zegt, volgt direct een screenshot. Of we jennen elkaar met dingetjes als: 'We hebben jullie tactiek wel door'", vertelt de voormalig verdediger.

Hofland hoopt dat de spelers van Fortuna zaterdag veel gaan leren van het treffen met de landskampioen, maar sluit een goed resultaat ook niet uit. "Voor onze jongens is dit direct een mooi leermoment, maar we gaan de wedstrijd in om het hoogst haalbare na te streven en dat is in eerste instantie winst."

"Natuurlijk zijn we realistisch en is PSV van een ander kaliber dan Excelsior afgelopen weekend was, maar dat wil niet zeggen dat we ons neerleggen bij verlies."

Het duel tussen Fortuna en PSV begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van Pol van Boekel.

Van Bommel en Hofland samen bij Fortuna

