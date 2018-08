Allegri: 'Juventus mag niet op lauweren rusten omdat Ronaldo hier speelt'

"Ronaldo is natuurlijk geen gewone speler. De statistieken van zijn carrière bewijzen dat wel", zei Allegri vrijdag op zijn persconferentie voor de seizoensouverture. "Hij voegt veel toe aan ons team, maar we mogen niet op onze lauweren rusten omdat we nu Ronaldo hebben. We gaan geen wedstrijden winnen alleen dankzij het feit dat hij bij ons speelt."

"Het wordt een interessant seizoen in de Serie A, waar veel topspelers rondlopen. Daar hebben wij er met Ronaldo een van", temperde de trainer de hooggespannen verwachtingen rond de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar.

De 33-jarige Ronaldo werd deze zomer voor 100 miljoen overgenomen van Real Madrid. Op 30 juli trainde hij voor het eerst met zijn nieuwe ploeggenoten. De Portugees speelde alleen afgelopen weekend een vriendschappelijke wedstrijden tegen het tweede elftal van Juventus, waarin hij wel direct wist te scoren.

Juventus neemt na 25 afscheid van Marchisio

Allegri gaf vrijdag al een groot deel van zijn opstelling prijs. Behalve Ronaldo staan Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic, Alex Sandro, Joao Cancelo en de van AC Milan teruggekeerde Leonardo Bonucci in ieder geval aan de aftrap.

Het doel van de 34-voudig landskampioen wordt verdedigd door Wojciech Szczesny. De Pool is de opvolger van Gianluigi Buffon. De veertigjarige keeper verruilde Juventus deze zomer na zestien jaar voor Paris Saint-Germain.

'De Oude Dame' nam vrijdag afscheid van een andere clubicoon. Het contract van Claudio Marchisio werd na 25 jaar ontbonden.

"Ik bedank Claudio voor zijn vele jaren in dienst van deze club. In mijn vier jaar hier was hij een geweldige speler en een uitstekende prof. De beslissing om zijn contract te beëindigen is in goed overleg genomen", zei Allegri over de 32-jarige middenvelder die bijna driehonderd competitieduels voor de club speelde.

Alle duels in de Serie A worden dit weekend voorafgegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het brugdrama in Genua.

