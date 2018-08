Ten Hag wordt niet vrolijk van Europese resultaten Nederlandse clubs

"Daar word je niet vrolijk van. Het is slecht voor het totale Nederlandse voetbal", aldus Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de competitiewedstrijd bij VVV-Venlo van zaterdag.

Feyenoord (in de derde voorronde tegen AS Trencín), Vitesse (in de derde voorronde tegen FC Basel) en AZ (in de tweede voorronde tegen FC Kairat) kwamen deze maand niet door de kwalificaties voor de Europa League.

Ajax plaatste zich dinsdag door een overtuigende thuiszege op Standard Luik (3-0) wel voor de play-offs van de Champions League, waarin de Oekraïense topclub Dinamo Kiev de tegenstander zal zijn. PSV stroomt in de laatste voorronde van het miljoenenbal in. De landskampioen treft de Wit-Russische kampioen BATE Borisov.

Ten Hag ziet wel wat in eerdere start Eredivisie

Ten Hag vindt het vervelend dat Ajax en PSV, die minimaal zeker zijn van een plek in de groepsfase van de Europa League, dit seizoen de enige Nederlandse clubs in Europa zullen zijn.

"We hebben er allemaal last van dat de andere drie clubs al zijn uitgeschakeld", stelde de Ajax-trainer. "Internationaal, maar ook nationaal, omdat Feyenoord, AZ en Vitesse zich nu volledig kunnen focussen op de competitie."

De Rus Leonid Slutsky, sinds dit seizoen trainer van Vitesse, sprak vorige week zijn verbazing uit over het feit dat de Eredivisie niet eerder van start gaat. De Arnhemmers troffen met het Zwitserse FC Basel een ploeg die al enkele competitieduels in de benen had voor de wedstrijden in de derde voorronde van de Europa League.

"Mijn Russische collega heeft wel een punt", stelde Ten Hag. "Maar aan een eerdere start van de Eredivisie zitten ook weer allemaal haken en ogen. Denk aan de transferwindow, die is dan nog langer open na de competitiestart. En hoe zit het met de vakanties voor de spelers? Tegen dat probleem liepen we deze zomer al aan."

Ten Hag gaat weinig wijzigen voor duel met VVV

Ajax begon de Eredivisie vorig weekend met een pijnlijk 1-1-gelijkspel tegen Heracles Almelo in de eigen ArenA. Ten Hag gaf toen een aantal basisspelers rust. Drie dagen later maakten de Amsterdammers in hun sterkste opstelling indruk in de return tegen Standard Luik.

Ten Hag verklapte vrijdag dat hij voor het duel met VVV niet van plan is om veel wijzigingen in zijn basiself door te voeren. "Het zou goed kunnen dat we met dezelfde ploeg of met één andere speler als tegen Standard Luik starten", zei hij.

"De spelers hebben nu een dag langer om te herstellen, want er zitten vier dagen tussen het duel met Standard en vier dagen tussen de komende wedstrijd tegen Dinamo Kiev. Vorige week was dat twee keer drie dagen rust."

Ten Hag, die Kasper Dolberg nog steeds moet missen, gaat ervan uit dat zijn elftal zaterdag in Venlo beter voor de dag zal komen dan tegen Heracles. "We zien deze wedstrijd niet als een tussendoortje. We hebben vorige week een waarschuwing gekregen, ik hoop dat we daarvan geleerd hebben. We moeten tegen VVV dezelfde strijd en passie erin gooien als tegen Standard."

VVV-Venlo-Ajax begint zaterdag om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie