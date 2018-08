Verdediger Letschert keert op huurbasis terug bij FC Utrecht

FC Utrecht heeft ook een optie tot koop op Letschert bedongen, meldt de club vrijdag op zijn website.

"Timo past perfect in het profiel van een échte FC Utrecht-verdediger en is enorm gedreven om na een periode waarin hij te maken had met blessureleed weer te laten zien wat hij kan. We zijn er trots op dat hij weer bij ons is teruggekeerd", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam.

De geboren Noord-Hollander, die in 2013 namens FC Groningen in het betaalde voetbal debuteerde, kwam tussen 2014 en 2016 al tot 64 officiële wedstrijden voor FC Utrecht. Zijn goede spel in Stadion Galgenwaard leverde hem in de zomer van 2016 een transfer op naar Sassuolo, dat zo'n 4 miljoen euro betaalde.

Letschert kwam de afgelopen twee seizoenen mede door blessureleed niet verder dan zestien wedstrijden in de Serie A.

De centrale verdediger werd in maart 2016 door de toenmalige bondscoach Danny Blind bij de selectie van het Nederlands elftal gehaald, maar wacht nog op zijn debuut in Oranje.

Letschert tiende aanwinst van FC Utrecht

Letschert is de tiende aanwinst voor FC Utrecht deze zomer. De club van trainer Jean-Paul de Jong legde eerder al onder anderen Emil Bergström (Rubin Kazan), Joris van Overeem (AZ), Simon Gustafson (Feyenoord), Leon Guwara (Werder Bremen) en huurling Oussama Tannane (Saint-Étienne) vast.

Daar staat het vertrek van onder anderen Zakaria Labyad (Ajax), Yassin Ayoub (Feyenoord) en huurling Mateusz Klich (Leeds United) tegenover.

FC Utrecht begon de competitie afgelopen zaterdag met een 4-0-nederlaag bij landskampioen PSV. De 'Domstedelingen' ontvangen zondag om 12.15 uur PEC Zwolle.

