Minuut stilte bij eerste speelronde Serie A vanwege brugdrama Genua

Eerder werd al bekend dat Sampdoria en Genoa helemaal niet in actie zullen komen in de eerste speelronde. De clubs uit Genua mogen hun duel met respectievelijk Fiorentina en AC Milan later afwerken.

Bij het ongeluk vielen dinsdag 38 doden. In ziekenhuizen liggen nog negen gewonden die in levensgevaar verkeren.

Tientallen auto's stortten circa 45 meter naar beneden en kwamen in het riviertje Polcevera of op de oevers tussen brokstukken van de verkeersbrug terecht. Hulpdiensten zoeken in de puinhopen nog naar slachtoffers.

Seizoen begint met debuut Ronaldo voor Juventus

Het nieuwe seizoen in de Serie A begint zaterdag met de wedstrijd tussen Chievo Verona en titelverdediger Juventus. Bij de ploeg uit Turijn zal de van Real Madrid overgekomen topaankoop Cristiano Ronaldo zijn debuut maken. Later op zaterdag staat ook de topper tussen Lazio en Napoli op het programma.

AS Roma, de club van Kevin Strootman, Rick Karsdorp en Justin Kluivert, speelt zondag om 18.00 uur uit tegen Torino. Internazionale, met Stefan de Vrij, begint om 20.30 uur aan de uitwedstrijd tegen Sassuolo.

De transfermarkt in Italië sluit vrijdagavond om 20.00 uur, nog voor het begin van de competitie.

Bekijk het programma in de Serie A