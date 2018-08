Bordeaux stelt trainer Poyet op non-actief na stevige uithaal naar club

"Zijn schorsing duurt een week, daarna zal ik opnieuw met hem praten. Alles is mogelijk", wilde Bordeaux-voorzitter Stéphane Martin op een persconferentie nog niet zeggen dat de coach definitief ontslagen is.

Martin sprak vrijdagochtend op trainingscomplex Haillan een minuut of tien met Poyet. De trainer liet minder dan twaalf uur eerder op zijn perspraatje na de 2-1-overwinning van zijn ploeg op het Oekraïense FC Mariupol in de derde voorronde van de Europa League weinig heel van de clubleiding.

Poyet bleek niet op de hoogte van de transfer van zijn speler Gaëtan Laborde naar Montpellier. De voormalige middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur sprak van een schandalige zaak.

"Nee, ik ben niet blij. Dit is een van mijn slechtste dagen bij deze club", zei Poyet, die zich niet liet onderbreken door de perschef van Bordeaux. "Ik had de club gezegd dat we Laborde pas moesten verkopen als we een vervanger voor hem hadden gevonden, maar nu is hij weg en er is geen nieuwe speler. En niemand heeft me dat verteld."

De Zuid-Amerikaan dreigde vervolgens zelf ontslag te nemen. "Ik zal met mijn zaakwaarnemer praten en een beslissing nemen. Ik weet niet hoe dit gaat aflopen. De eigenaar en de voorzitter zijn me een uitleg verschuldigd. Ga ik mijn ontslag indienen? Dat weet ik nog niet", zei Poyet, waarna hij wegbeende uit de perszaal.

'Poyet is een grens overgegaan'

Poyet had eerder al felle kritiek geleverd op de passieve houding van Bordeaux op de spelersmarkt. Sterspeler Malcom vertrok deze zomer voor 41 miljoen euro naar FC Barcelona, maar slechts een fractie van dat geld werd in aankopen geïnvesteerd.

"Het is goed en nuttig voor een trainer om een sterke persoonlijkheid te hebben, maar je moet wel respect hebben voor de basisregels van de club", aldus Martin. "Poyet is gisteren een grens overgegaan."

Poyet, die zeven maanden geleden in dienst trad bij Bordeaux, heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij de Franse club die vorig jaar als zesde in de Ligue 1 eindigde.

