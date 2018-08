Nederland doet opnieuw slechte zaken op UEFA-ranglijst

Nederland is na de derde voorrondes in de Champions League en Europa League voorbijgestreefd door Denemarken op de ranglijst op basis waarvan jaarlijks de startbewijzen voor de Europese clubtoernooien verdeeld worden. Door de vroegtijdige exit van Feyenoord, Vitesse en eerder al AZ verzamelde Nederland dit seizoen pas 1,300 punten.

In de top vijftien van de coëfficiëntenlijst doet dit seizoen alleen Oostenrijk het nog slechter. Nederland is de laatste jaren langzaam maar zeker afgegleden. In 2007 stond ons land nog zevende op de ranglijst.

Dit jaar is er voor het eerst geen Nederlandse club rechtstreeks tot het groepsfase van de Champions League toegelaten, iets wat alleen aan de eerste elf landen van de coëfficiëntenlijst voorbehouden is. Landskampioen PSV moet daardoor play-offs spelen voor een plaats tussen de elite van het Europees clubvoetbal.

Indien Nederland buiten de top vijftien valt, mag de nummer twee van de Eredivisie in het seizoen 2020/2021 niet meer aan de voorronde van de Champions League deelnemen. Dat doemscenario is niet onrealistisch, want de verschillen met de landen achter Nederland zijn klein. De nummer vijftien (Kroatië), zestien (Tsjechië) en zeventien (Zwitserland) staan allen op minder dan 2 punten achterstand.

Top vijftien UEFA coëfficiëntenlijst 1. Spanje - dit seizoen 2.857 - totaal 86.855 punten

2. Engeland - dit seizoen 2.714 - totaal 65.534 punten

3. Italië - dit seizoen 2.785 - totaal 64.868 punten

4. Duitsland - dit seizoen 2.714 - totaal 59.427 punten

5. Frankrijk - dit seizoen 2.666 - totaal 50.581 punten

6. Rusland - dit seizoen 2.000 punten - totaal 44.966 punten

7. Portugal - dit seizoen 1.400 punten - totaal 38.732 punten

8. Oekraïne - dit seizoen 1.600 - totaal 34.900 punten

9. België - dit seizoen 2.100 - totaal 34.200 punten

10 Turkije - dit seizoen 1.600 - totaal 30.700 punten

11. Oostenrijk - 1.200 - totaal 26.250 punten

12. Denemarken - dit seizoen 3.500 - totaal 25.650 punten

13. Nederland dit seizoen 1.300 - totaal 25.133

14. Griekenland dit seizoen 1.600 - totaal 24.100 punten

15. Kroatië - dit seizoen 2.125 - totaal 23.750 punten

PSV en Ajax eind deze maand in play-offs

Vorig seizoen werden alle Nederlandse clubs al voor de winterstop uitgeschakeld in Europa en werden er slechts 2,900 punten verzameld, een historisch dieptepunt.

Kleine landen als Macedonië, Kazachstan, Azerbeidzjan en Slovenië behaalden afgelopen jaar meer punten op de coëfficiëntenlijst die op Europese prestaties van de afgelopen vijf jaar gebaseerd is.

Landskampioen PSV speelt op 21 en 29 augustus tegen de Wit-Russische kampioen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League, Ajax neemt het op 22 en 28 augustus op tegen Dinamo Kiev.

Bij winst mogen beide clubs zich opmaken voor het hoofdtoernooi van de Champions League, bij verlies wacht de groepsfase van de Europa League.