Berghuis schaamt zich niet voor uitschakeling Feyenoord door Trencín

"Ik vind het niet zo belangrijk wat zij ervan vinden", aldus de aanvaller donderdag na afloop van de return in eigen huis die in een 1-1-gelijkspel eindigde, wat bij lange na niet genoeg was om door te gaan omdat de heenwedstrijd vorige week in Slowakije met liefst 4-0 werd verloren.

"Of er nu een gevoel van schaamte heerst? Hoezo dat dan? Ik schaam me hier niet voor. Ik heb alles gegeven wat ik in me heb. Zowel op als buiten het veld. Soms win je en soms verlies je."

Berghuis was van mening dat er weinig af te dingen viel op de zege over twee duels van Trencín en vond dan ook dat de Slowaken zich verdiend voor de play-offs van het tweede Europese clubtoernooi plaatsten.

"Ze hebben het gewoon goed gedaan. Het team zit aardig in elkaar. Ze hebben er een paar handige spelers tussen lopen. Die spits (Antonio Mance, red.) maakte hem ook gewoon weer één op één met de keeper."

Feyenoord had het nog spannend kunnen maken

Feyenoord had de return nog van de nodige spanning kunnen voorzien, maar de Rotterdammers misten in beide helften ontzettend veel kansen.

"We hadden inderdaad veel meer dan één doelpunt kunnen maken. Ze wilden er niet in. Sommige kansen werden slecht afgerond en bij sommige was het een kwestie van pech", zei Berghuis.

Feyenoord kende nog wel een droomstart door een doelpunt van Eric Botteghin in de achtste minuut, maar Trencín trok de stand nog geen minuut later alweer gelijk dankzij de treffer van Mance.

"Die 1-1 had niet mogen vallen. Het was sowieso een overtreding op Clasie, maar daarna stonden ze wel met één pass achter de verdediging voor onze keeper. Dat is slecht", sprak Berghuis.

Rest van seizoen richten op beker en competitie

Feyenoord kan zich door de uitschakeling de rest van dit seizoen richten op de KNVB-beker en de Eredivisie, waaraan het zondag bijzonder slecht begon door een 2-0-verliespartij op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap.

"Het is natuurlijk wel een klap om er al zo vroeg uit te vliegen, maar de manier waarop we vandaag hebben gespeeld is een beetje hoopgevend. We moeten niet in het negatieve blijven hangen. De knop moet om, zondag thuis tegen Excelsior moeten we proberen ook zo voor de dag te komen", besloot Berghuis.

Feyenoord is alweer de derde Nederlandse club die niet de groepsfase van de Europa League weet te bereiken. Vitesse (eveneens exit in de derde voorronde) en AZ (uitschakeling in de tweede voorronde) slaagden evenmin in die missie.

De manschappen van trainer Giovanni van Bronckhorst nemen het na zondag tegen Excelsior in competitieverband op tegen sc Heerenveen (uit), NAC Breda (thuis), AZ (uit) en FC Utrecht (thuis).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie