Clasie weigert na uitschakeling EL te spreken van crisis bij Feyenoord

"Dat maken jullie journalisten er altijd van", beet Clasie donderdagavond in de mixed zone van De Kuip fel van zich af na de in 1-1 geëindigde return tegen AS Trencín.

"Er worden heel veel negatieve dingen geschreven, maar je weet dat dat hoort bij een club als Feyenoord als de prestaties uitblijven. Dan komt er nou eenmaal kritiek."

Feyenoord had in het tweede duel met Trencín niet voldoende aan een gelijkspel, omdat de heenwedstrijd vorige week in Slowakije kansloos met 4-0 werd verloren.

De Rotterdammers gingen tot overmaat van ramp afgelopen zondag tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie ook nog eens beschamend met 2-0 onderuit op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap.

'We moeten dit zelf zien om te draaien'

Clasie heeft echter geen zin om bij de pakken neer te zitten en heeft er op basis van wat Feyenoord donderdag liet zien vertrouwen in dat er spoedig betere tijden aankomen.

"Wij moeten het zelf zien om te draaien. Niemand anders gaat ons daarbij helpen. Zeker jullie journalisten niet", aldus de 27-jarige vice-aanvoerder.

"Ik hoop dat we de manier waarop we donderdag hebben gespeeld door kunnen zetten naar de thuiswedstrijd zondag tegen Excelsior. Als we dan dezelfde passie en strijd op de mat leggen, heb ik er een heel goed gevoel bij."

Feyenoord reeg in de return tegen Trencín de kansen aaneen, maar doordat het aan geluk en een stukje overtuiging in de afronding ontbrak, zat een sensationele comeback er eigenlijk geen moment in.

"Natuurlijk hadden we meer moeten scoren, maar als het iets meer had meegezeten, dan hadden we er ook wel vier of vijf gemaakt", beweerde Clasie.

Nieuwe klap voor Nederlands voetbal

Feyenoord is alweer de derde Nederlandse club die niet de groepsfase van de Europa League weet te bereiken. Vitesse (eveneens exit in derde voorronde) en AZ (exit in tweede voorronde) slaagden evenmin in die missie.

"De situatie in het Nederlandse voetbal is al jaren zorgwekkend. Een aantal mensen heeft dat al in 2005 geroepen, maar op de een of andere manier willen we niet samenwerken", zei Trencín-trainer Ricardo Moniz, die in het verleden in de jeugdopleiding van Feyenoord werkte, op zijn persconferentie in De Kuip.

"We hebben zoveel intelligentie en zoveel methodieken in Nederland, maar we zullen toch moeten samenwerken. Het buitenland is te goed. De echte types moeten weer worden opgeleid; de creatieve spelmakers, de buitenspelers, de spitsen, de verdedigers."

Rotterdammer Moniz is er desondanks van overtuigd dat het Nederlandse voetbal binnen afzienbare tijd uit het huidige dal zal kruipen.

"Ik denk dat het licht op een gegeven moment wel aan zal gaan en dan zullen we in no time terug zijn aan de top. Nederland is nog steeds uniek, dat merk je aan alles."

