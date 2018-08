Aanvoerder Van der Werff: 'Vitesse is genaaid door rood tegen Basel'

De Engelse verdediger raakte Basel-spits Albian Ajeti in de 27e minuut met zijn voet ongelukkig op de schouder en werd daarvoor zwaar bestraft. Ajeti maakte drie minuten later het enige doelpunt van de wedstrijd (1-0). Vitesse had vorige week thuis ook al met 0-1 verloren, door een doelpunt van Ricky van Wolfswinkel.

"We zijn echt genaaid door die rode kaart. Hij was echt zwaar onterecht", foeterde de verdediger in gesprek met Omroep Gelderland. "Het werd voor ons heel moeilijk daarna. We hebben alles op alles gezet, maar het zat er niet in."

Volgens Van der Werff bood Siebert later zelfs nog zijn excuses aan. "Maar wat koop je daarvoor?", vraagt hij zich af. Scheidsrechters in het Europese clubvoetbal kunnen dit seizoen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de Eredivisie, tijdens de wedstrijden geen beroep doen op videobeelden.

Van der Werff wist dat het moeilijk zou worden

Na de rode kaart en de daaropvolgende tegentreffer voelde Van der Werff zich machteloos en wist hij dat plaatsing voor de play-offs voor de Europa League, waarin Apollon Limassol uit Cyprus de tegenstander zou zijn geweest, een moeilijk verhaal zou worden.

"Zo'n beslissing kun je helaas niet terugdraaien. En het is ook nog eens een heel cruciaal moment, want twee minuten daarvoor gebeurt hetzelfde bij ons aan de zijlijn, maar dan krijgen wij een vrije trap tegen."

Waar Vitesse vorig seizoen als bekerwinnaar nog de groepsfase van de Europa League speelde, is het Europese avontuur voor de winnaar van de play-offs nu half augustus al voorbij.

"Dit komt heel hard aan", baalt Van der Werff. "Je wilt Europees voetbal halen en het zat er duidelijk in. We zijn geen moment minder geweest dan deze ploeg, maar aan het eind sta je wel met lege handen. Zo simpel is het."

Vitesse was in de vorige ronde nog te sterk voor Viitorul Constanta. Tegen de Roemenen werd na een 2-2-gelijkspel in de uitwedstrijd thuis met 3-1 gewonnen.

