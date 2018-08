Van Bronckhorst wil 'niets negatiefs zeggen' over optreden Feyenoord

Na de 4-0-nederlaag in Slowakije was dat lang niet genoeg om door te mogen naar de laatste voorronde van het tweede Europese bekertoernooi. Gezien de kansen had een ruime zege voor Feyenoord echter best gekund.

"Het enige wat we niet goed doen, is de kansen benutten", zei Van Bronckhorst. "Het is jammer dat we na de 1-0 meteen een goal tegen krijgen, maar we zijn er daarna vol voor gegaan."

Aan de steun van het eigen publiek lag het zeker niet, erkende de geplaagde trainer. "Het publiek was fantastisch, maar die bal wilde er niet in. Dat is geen gebrek aan kwaliteit. Want we hebben voldoende jongens die bewezen hebben dat ze kunnen scoren. Goed voetbal en resultaat moeten samengaan in het voetbal. Dat is niet gelukt."

'Kan mijn spelers niets kwalijk nemen'

Van Bronckhorst vindt dat zijn ploeg ondanks het gelijkspel erg dicht bij een stunt was. "We hebben kansen gekregen, maar die hebben we niet gegrepen. Ik kan mijn spelers vandaag niets kwalijk nemen."

Feyenoord zit in een lastige fase. De ploeg begon het seizoen goed met winst van de Johan Cruijff Schaal, maar blameerde zich daarna tegen zowel Trencín als De Graafschap (2-0-nederlaag).

"Het is even een moment dat het niet lekker loopt", vond ook Van Bronckhorst. "Het zit tegen, maar dit is de manier om vooruitgang te boeken. We scoren niet, dat is het enige wat we niet goed doen."

Feyenoord krijgt zondag tegen Excelsior de kans op revanche. De stadgenoot komt dan op bezoek in De Kuip.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League