Van Persie: 'Denk dat we fans met onze inzet terug hebben gewonnen'

Feyenoord moest donderdag na het 4-0-verlies in de uitwedstrijd met grote cijfers winnen om alsnog naar de laatste voorronde van de Europa League te mogen. Dat gebeurde niet, ondanks legio mogelijkheden.

Eric Botteghin was de enige Feyenoorder die in de eigen Kuip doel trof. Dat deed de Braziliaan al na acht minuten. Helaas voor de Rotterdammers was die voorsprong van korte duur, want Antonio Mance maakte direct gelijk.

Feyenoord kwam in totaal tot maar liefst 27 kansen. "We waren goed en gretig", zei Van Persie na afloop tegen FOX Sports. "Ik heb er ook vier of vijf gehad en daar moeten er zeker twee tot drie van in. Daar baal ik van."

'Verwijt mezelf dat kansen er niet ingingen'

De aanvoerder trok het zichzelf dan ook aan dat een stunt er niet inzat. "We waren echt goed, vond ik. We zetten goed druk. Dat de kansen er niet ingaan, verwijt ik mezelf en de andere jongen die de kansen misten."

"We bleven er vol voor gaan, ik ook. Dat moet je ook altijd doen. Het was hopen dat de bal een keer goed valt en dat je zo nog meedoet, maar helaas bleef een doelpunt uit. Toch denk ik dat we met een soort van opgeheven hoofd het veld mochten verlaten."

Ondanks de Europese uitschakeling, merkte Van Persie dat de supporters achter de eigen ploeg bleven staan. Het grootste deel van de fans bleef tot het eind zitten. "De fans waren fantastisch", oordeelde Van Persie dan ook. "Ik denk dat we ze wel terug hebben gewonnen. Zo moet het ook zijn. Nu moeten we zorgen dat we zondag winnen."

De Rotterdammers, die vorige week de openingswedstrijd in de Eredivisie met 2-0 verloren bij De Graafschap, nemen het zondag in eigen stadion op tegen Excelsior.

