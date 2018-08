Feyenoord kan niet stunten in return tegen Trencín in voorronde EL

Feyenoord kende nog wel een droomstart door een doelpunt van Eric Botteghin in de achtste minuut, maar Trencín trok de stand nog geen minuut later alweer gelijk dankzij een treffer van Antonio Mance.

Dat was ook de eindstand, omdat Feyenoord in beide helften ontzettend veel kansen miste en daardoor eigenlijk nooit echt in de buurt kwam van een heroïsche comeback.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst kan zich daardoor de rest van dit seizoen richten op de KNVB-beker en de Eredivisie, waaraan Feyenoord zondag bijzonder slecht begon door een 2-0-verliespartij op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap.

Schier onmogelijke opgave voor Rotterdammers

Feyenoord stond na de 4-0-nederlaag in Slowakije voor een schier onmogelijke opgave, maar de openingsfase van de thuisclub in de matig gevulde Kuip was met zeker twee goede kansen in de eerste vijf minuten desondanks veelbelovend te noemen.

De pogingen van Robin van Persie en Jens Toornstra (beide net naast) leverden niet de zo gewenste vroege 1-0 op, maar daar zorgde Botteghin met een kopbal uit een hoekschop van Steven Berghuis wel voor.

Feyenoord kreeg er daardoor al helemaal vertrouwen in de tweede club ooit te kunnen worden die erin slaagt een 4-0-nederlaag in de heenwedstrijd weg te poetsen. Dit lukte FC Barcelona vorig jaar in de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

De hoop werd echter al snel de grond in geboord, want nog geen minuut na de 1-0 schoot Mance, vorige week goed voor een hattrick, al weer de 1-1 achter doelman Kenneth Vermeer, die de voorkeur kreeg boven Justin Bijlow.

Feyenoord ging niet bij de pakken neerzitten en bleef in het vervolg hartstochtelijk op zoek gaan naar meer doelpunten, maar het ontbrak de Rotterdammers aan een stukje geluk én overtuiging in de afronding.

Feyenoord mist levensgrote kansen

Van Persie (van dichtbij over), Berghuis (redding doelman Igor Semrinec), Toornstra en Vilhena (beide van de lijn gehaald) kregen vlak voor rust in een tijdsbestek van slechts vijf minuten levensgrote mogelijkheden, maar wonder boven wonder werd het geen 2-1.

Feyenoord kon in de tweede helft niet hetzelfde opbrengen als in de eerste 45 minuten, waardoor Trencín eindelijk naar wat lucht kon happen en zelf ook af en toe aan aanvallen kon denken.

Dat resulteerde bijna in de 1-2 van uitgerekend de voormalige Feyenoord-speler Joey Sleegers, maar hij schoot op aangeven van Philip Azango oog in oog met Vermeer tegen het lichaam van de keeper aan.

Feyenoord zette halverwege nog één keer goed aan, maar de bal mocht er simpelweg niet in. Van Persie (redding Semrinec), Botteghin (kopbal naast) en Tyrell Malacia (schot op de paal) wisten het net ook niet te vinden, waardoor het tweeluik op een enorme teleurstelling uitliep.

